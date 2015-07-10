В США испытали обновленную атомную бомбу

Фото: nnsa.energy.gov

В Соединенных Штатах испытали последнюю, 12-ю модификацию атомной бомбы B61, сообщается на сайте Национального управления ядерной безопасности США.

Испытание было летным – тестирование боевой части запрещено ООН. Истребитель F-15E сбросил бомбу без заряда на полигоне Тонопа в штате Невада. Испытание было признано успешным, экспертами получены телеметрические данные, данные слежения, а также видео.

Это первое из трех испытаний, необходимых для доработки новой бомбы, в 2015 году планируется провести еще два.

Бомба B61 была разработана в 1963 году, производство B61-12 должно начаться до 2020 года. Боеприпас заменит предыдущие версии 3, 4, 7 и 10.

Первыми в мире ядерное оружие испытали США. Произошло это 16 июля 1945 года. В пустыне под Аламогордо (штат Нью-Мексико) была взорвана "Тринити" - предшественница бомб "Малыш" и "Толстяк", сброшенных позднее на Хиросиму и Нагасаки. 29 августа 1949 года свою бомбу испытал СССР, взрыв произвели на полигоне в Семипалатинской области Казахстана.

Также испытания ядерных бомб проводили Великобритания, Франция, КНР, КНДР, Индия, Пакистан. Самое мощное взрывное устройство - "Царь-бомба" - было испытано СССР на Новой Земле 30 октября 1961 года. Мощность взрыва составила от 57 до 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

В 1996 году был принят договор "О всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", однако в силу он и не вступил из-за того, что не все государства его ратифицировали.