Трамп назвал встречу с Лавровым "очень хорошей"

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень хорошую" встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"У нас была очень хорошая встреча с Лавровым", – передает его слова РИА Новости. На вопрос о том, повлияло ли увольнение директора ФБР Джеймса Коми на встречу с Лавровым, Трамп ответил отрицательно.

Глава МИД России подробно обсудил с Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном сирийский вопрос. На переговорах также затрагивалась тема создания зон деэскалации. Российский министр отметил, что у стран есть общее понимание того, что это должно стать шагом к прекращению насилия в Сирии и решению гуманитарных проблем.