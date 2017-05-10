Отставка Коми не связана с расследованием о вмешательстве РФ в выборы США – Пенс

Фото: ТАСС/Zuma/Bao Dandan
Увольнение директора ФБР Джеймса Коми не связано с расследованием вмешательства России в ход президентских выборов в США, сообщает ТАСС.
По словам вице-президента США Майкла Пенса, Джеймс Коми утратил доверие американского народа, и Дональд Трамп посчитал, что "пришло время для свежего старта".
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что отставка главы ФБР не повлияет на отношения между Россией и США. Он также заявил, что увольнение Коми не имеет отношения к России.
сказано, что он "не способен эффективно руководить" ведомством.
Новость о своем увольнении Джеймс Коми узнал из бегущей строки теленовостей. Он решил, что это остроумный розыгрыш, и даже рассмеялся.