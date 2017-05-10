Форма поиска по сайту

Отставка Коми не связана с расследованием о вмешательстве РФ в выборы США – Пенс

Увольнение директора ФБР Джеймса Коми не связано с расследованием вмешательства России в ход президентских выборов в США, сообщает ТАСС.

По словам вице-президента США Майкла Пенса, Джеймс Коми утратил доверие американского народа, и Дональд Трамп посчитал, что "пришло время для свежего старта".

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что отставка главы ФБР не повлияет на отношения между Россией и США. Он также заявил, что увольнение Коми не имеет отношения к России.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об увольнении директора ФБР Джеймса Коми. По данным пресс-службы Белого дома, Коми превысил свои полномочия, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты. В письме экс-директору
сказано, что он "не способен эффективно руководить" ведомством.

Новость о своем увольнении Джеймс Коми узнал из бегущей строки теленовостей. Он решил, что это остроумный розыгрыш, и даже рассмеялся.

