Отставка Коми не связана с расследованием о вмешательстве РФ в выборы США – Пенс

Фото: ТАСС/Zuma/Bao Dandan

Увольнение директора ФБР Джеймса Коми не связано с расследованием вмешательства России в ход президентских выборов в США, сообщает ТАСС.

По словам вице-президента США Майкла Пенса, Джеймс Коми утратил доверие американского народа, и Дональд Трамп посчитал, что "пришло время для свежего старта".

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что отставка главы ФБР не повлияет на отношения между Россией и США. Он также заявил, что увольнение Коми не имеет отношения к России.