10 марта 2017, 19:55

В мире

Трамп и Меркель рассмотрят вопросы кибербезопасности

Фото: ТАСС/Markku Ulander/Lehtikuva

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся 14 марта 2017 года в Вашингтоне, где обсудят кибербезопасность, передает РИА Новости.

У Трампа уточнили, будет ли обсуждаться "киберугроза со стороны России". Президент США ответил, что вопрос кибербезопасности поднимут в ходе дискуссии, не упомянув Россию.

Трамп также сообщил, что он заинтересован в сотрудничестве с Германией по кибербезопасности.

В январе 2017 года Дональд Трамп признал, что США подвергались кибератакам со стороны России, а также других стран.

Впрочем, Трамп отметил, что демократы сами виноваты в том, что их "взламывали", поскольку не позаботились о защите от киберпреступников. Но теперь глава государства намерен позаботиться о кибербезопасности своей страны.

В апреле 2017 года главе Америки будет представлен разведкой США расширенный доклад о кибератаках.

Трамп также добавил, что к атакам США на киберпространстве, помимо России, может быть причастен и Китай.

Главное

