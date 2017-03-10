Трамп и Меркель рассмотрят вопросы кибербезопасности

Фото: ТАСС/Markku Ulander/Lehtikuva

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся 14 марта 2017 года в Вашингтоне, где обсудят кибербезопасность, передает РИА Новости.

У Трампа уточнили, будет ли обсуждаться "киберугроза со стороны России". Президент США ответил, что вопрос кибербезопасности поднимут в ходе дискуссии, не упомянув Россию.

Трамп также сообщил, что он заинтересован в сотрудничестве с Германией по кибербезопасности.