"Бессмертный полк" прошагал в Вашингтоне под военную музыку

Фото: ТАСС/AP/Carolyn Kaster

Около 200 человек 6 мая вышли на акцию "Бессмертный полк" в Вашингтоне, сообщает ТАСС. Участники двигались от резиденции президента США к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле.

Отмечается, что в акции в том числе участвовали и американцы. Свой маршрут люди прошли под музыку военных лет, распевая "Катюшу" и "Смуглянку".

Ранее "Бессмертный полк" впервые состоялся в Токио. В шествии участвовали десятки россиян, включая семьи дипломатов.