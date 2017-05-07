"Бессмертный полк" прошагал в Вашингтоне под военную музыку

Фото: ТАСС/AP/Carolyn Kaster
Около 200 человек 6 мая вышли на акцию "Бессмертный полк" в Вашингтоне, сообщает ТАСС. Участники двигались от резиденции президента США к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле.
Отмечается, что в акции в том числе участвовали и американцы. Свой маршрут люди прошли под музыку военных лет, распевая "Катюшу" и "Смуглянку".
Ранее "Бессмертный полк" впервые состоялся в Токио. В шествии участвовали десятки россиян, включая семьи дипломатов.
"Бессмертный полк" – общественная акция, которую проводят в День Победы с 2012 года. Горожане выстраиваются в колонну и несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция проходит во многих городах России и за рубежом.