Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля 2017, 08:05

В мире

Ведущий Fox News отказался извиняться за оскорбление Путина

ТАСС/Михаил Климентьев

Телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли не намерен извиняться за оскорбления в адрес российского президента. Об этом сообщает "Вести.Ru".

Это он дал понять, рассуждая в своей передаче о требовании России принести свои извинения. "Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2033", – сказал О'Рейли в эфире телеканала.

В своем интервью с Дональдом Трампом журналист напомнил президенту об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера "убийцей".

"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот". Комментировать ответ Трампа Песков не стал.

Ранее сообщалось, что Кремль ждет извинений от телекомпании Fox News, корреспондент которой в своем интервью с Дональдом Трампом назвал Владимира Путина "убийцей". Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные слова недопустимы и оскорбительны.

Союз журналистов России (СЖР) в свою очередь заявил, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве.

США оскорбления журналисты жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика