Ведущий Fox News отказался извиняться за оскорбление Путина

ТАСС/Михаил Климентьев

Телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли не намерен извиняться за оскорбления в адрес российского президента. Об этом сообщает "Вести.Ru".

Это он дал понять, рассуждая в своей передаче о требовании России принести свои извинения. "Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2033", – сказал О'Рейли в эфире телеканала.

В своем интервью с Дональдом Трампом журналист напомнил президенту об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера "убийцей".

"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот". Комментировать ответ Трампа Песков не стал.