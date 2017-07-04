Трамп предложил КНР ответить на испытания ракет КНДР

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Президент США Дональд Трамп предложил государствам-союзникам ответить решительными действиями на очередное испытание ракеты КНДР, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление Трампа на его странице в Twitter.

Американский лидер выразил надежду, что Токио и Сеул не будут мириться с выходками Ким Чен Ына. По его словам, северокорейскому лидеру "нечем заняться". Он также надеется, что Пекин предпримет верные и жесткие шаги в отношении официального Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 4 июля, Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне Японии. Всем судам было передано экстренное предупреждение.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что его ракеты могут нести угрозу всему миру. После того, как США продлили односторонние санкции против Северной Кореи, в КНДР прошли испытания межконтинентальной ракеты.