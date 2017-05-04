Пентагон назвал профессиональным полет российских самолетов у берегов Аляски

Фото: AP/Ariel Schalit

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) назвало полет российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 у берегов Аляски "профессиональным и безопасным", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 вошли в зону опознавания ПВО США утром 4 мая.

Навстречу им направили истребители F-22 "Стелс", патрулировавшие район юго-западнее населенного пункта Чэриот, штат Аляска.

По словам представителя NORAD, такого рода перехваты российских самолетов – не беспрецедентный случай: американские ВВС делали это около 60 раз с 2007 года.

Отмечается, что российские военные самолеты не были вооружены и на всем протяжении полета оставались в международном воздушном пространстве.