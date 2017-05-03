Трамп прокомментировал слова Клинтон о вине России в ее поражении на выборах

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Дональд Трамп ответил на заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, в котором она обвинила в своем поражении на выборах 2016 года Россию и директора ФБР Джеймса Коми, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как написал президент США в своем микроблоге в Twitter, Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, так как он "позволил ей совершить много дурных поступков".

FBI Director Comey was the best thing that ever happened to Hillary Clinton in that he gave her a free pass for many bad deeds! The phony... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2017

По мнению Трампа, придуманная история о нем и России оказалась предлогом для демократов, чтобы оправдаться за поражение на выборах.