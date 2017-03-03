Генпрокурор США взял самоотвод в расследовании связей Трампа с Россией

Фото: ТАСС/Brian Cahn
Генеральный прокурор и глава американского минюста Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования дел, связанных с избирательной кампанией президента США Дональда Трампа, пишет "Российская газета".
По его словам, взять самоотвод ему порекомендовали сотрудники ведомства, так как он имеет отношение к кампании. "Я считаю эти рекомендации верными и справедливыми", – подчеркнул Сешнс.
История вопросаТрамп ранее заявил, что полностью доверяет Сешнсу. Последний оказался втянут в скандал в связи с предположительными встречами с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.