03 марта 2017, 05:52

В мире

Генпрокурор США взял самоотвод в расследовании связей Трампа с Россией

Фото: ТАСС/Brian Cahn

Генеральный прокурор и глава американского минюста Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования дел, связанных с избирательной кампанией президента США Дональда Трампа, пишет "Российская газета".

По его словам, взять самоотвод ему порекомендовали сотрудники ведомства, так как он имеет отношение к кампании. "Я считаю эти рекомендации верными и справедливыми", – подчеркнул Сешнс.

История вопроса

Трамп ранее заявил, что полностью доверяет Сешнсу. Последний оказался втянут в скандал в связи с предположительными встречами с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
