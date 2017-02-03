Должность замглавы ЦРУ впервые заняла женщина

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Первым заместителем главы ЦРУ назначена американская разведчица Джина Хаспел, сообщает "Интерфакс". Впервые за всю истории ведомства эту должность заняла женщина.

Назначил Хаспел своим заместителем глава ЦРУ Майк Помпео, руководствуясь ее 30-летним опытом и способностью "решать дела и вдохновлять всех вокруг себя".

Представители американской разведки поддержали выбор Помпео. Однако некоторые американские политики выразили сомнения из-за слухов о том, что разведчица поддерживает использование пыток, чтобы получить нужную ей информацию.

По данным некоторых СМИ, Хаспел некогда возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, в которой американские военные применяли пытку водой.