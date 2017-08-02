Трамп подписал закон об антироссийских санкциях

Фото: ТАСС/Zuma/Brian Cahn

Американский лидер Дональд Трамп подписал в понедельник, 31 июля, пакет антироссийских санкций, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Блумберг.

28 июля Сенат США одобрил закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее его приняла палата представителей Конгресса США.

После того, как закон вступит в силу, президент США не сможет ослабить антироссийские ограничения без одобрения Конгресса. Кроме того, расширятся некоторые секторальные санкции против экономики РФ. В нем также прописаны ограничения, затрагивающие связанные с российскими компаниями энергетические проекты, в частности "Северный поток – 2". При этом в СМИ сообщали, что от новых санкций Россия может выиграть, а Вашингтон – понести ущерб.