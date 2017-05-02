КНДР: США могут спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Участие стратегических бомбардировщиков США в совместных с Южной Кореей военных учениях власти КНДР охарактеризовали как опасную провокацию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Северной Корее считают, что подобные действия США могут привести к началу ядерной войны на Корейском полуострове.

Обострению обстановки способствовали масштабные учения американских и южнокорейских военных. Между тем, в Сеуле утверждают, что целью учений является не развязывание конфликта, а "сдерживание провокаций" со стороны северного соседа.