Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая 2017, 11:25

В мире

КНДР: США могут спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Участие стратегических бомбардировщиков США в совместных с Южной Кореей военных учениях власти КНДР охарактеризовали как опасную провокацию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Северной Корее считают, что подобные действия США могут привести к началу ядерной войны на Корейском полуострове.

Обострению обстановки способствовали масштабные учения американских и южнокорейских военных. Между тем, в Сеуле утверждают, что целью учений является не развязывание конфликта, а "сдерживание провокаций" со стороны северного соседа.

С начала 2017 года Северная Корея произвела несколько запусков ракет, некоторые из которых долетели до японских берегов. Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР внезапным ударом, если официальный Пхеньян не прекратит испытания.

25 апреля в КНДР прошли крупнейшие в истории страны артиллерийские учения. В ответ 27 апреля Трамп вновь заявил о возможности крупного конфликта с Северной Кореей из-за ее ядерной и ракетной программы.

США Южная Корея КНДР бомбардировщики военные учения жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика