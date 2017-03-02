СМИ: министр юстиции США Сешнс дважды общался с послом РФ в 2016 году

Фото: DPA/Ron Sachs

Глава Минюста США Джефф Сешнс в 2016 году, еще будучи сенатором, дважды беседовал с российским послом в США Сергеем Кисляком, сообщает газета Washington Post.

По сведениям издания, полученным от неназванных источников в Минюсте США, в сентябре 2016 года состоялась частная встреча Сешнса с Кисляком. Она якобы проходила в офисе сенатора. До этого, отмечает издание, американский сенатор и российский посол общались в июле 2016 года.

Сам Сешнс не рассказал ничего об этих контактах, когда во время слушаний в Конгрессе США ему был задан вопрос о том, общался ли он с представителями России.