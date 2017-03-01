Форма поиска по сайту

01 марта 2017, 06:08

В мире

Трамп назвал КНДР главной угрозой США

Фото: ТАСС/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает КНДР главной угрозой США, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телеканал CNN.

По мнению Трампа, КНДР является "наибольшей непосредственной угрозой".

Во время встречи с представителем властей КНР Трамп призвал власти Китая работать над решением проблемы КНДР.

История вопроса

Член Госсовета Ян Цзечи посетил США в начале этой недели. В понедельник он встретился с Трампом, во вторник – с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, с которым решал вопросы экономического сотрудничества.
