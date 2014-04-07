Идентификация Бормана: где и когда умер личный секретарь фюрера

"Нераскрытые тайны": Где и когда умер Мартин Борман

2 мая 1945 года. Берлин. Немецкие войска прекращают сопротивление. К подземному убежищу вождей Третьего Рейха подходят советские танки. В помещениях фюрер-бункера смех и вспышки фотокамер: журналисты из разных стран снимают освободителей прямо в кабинете Гитлера.

Тем временем по коридору, усыпанному битым стеклом, танкисты ведут человека, лицо которого скрыто под капюшоном. Его посадят в танк и повезут в направлении аэропорта. Как полагают исследователи, это был ценный агент советской разведки, он же – личный секретарь фюрера Мартин Борман.

По официальной версии, Борман погиб 2 мая 1945 года. По неофициальной – ему удалось скрыться. Еще один слух – о связи Бормана с советской разведкой. Как же все было на самом деле? Самая скандальная история Второй мировой войны - в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Мартин Борман

При упоминании о Бормане в памяти всплывает фильм "17 мгновений весны": советский разведчик Штирлиц и нацист №2. Сценарист Юлиан Семенов намеренно сталкивает эти фигуры. Попав под подозрение Мюллера, Штирлиц убеждает начальника гестапо, будто бы он – человек Бормана, и таким образом ловко избегает ареста. Не исключено, что в этом эпизоде заключается тонкий намек: люди Бормана, как и сам он, неприкосновенны, даже если речь идет о шпионаже.

"Поскольку Штирлиц претендует на роль вот этого великолепно знающего все шпиона, и кстати, Борман тоже с ним. Там постоянно, если вы помните, Штирлиц с Борманом контактирует. Вот можно предположить, что это тонкий намек был покойного Юлиана Семенова", - комментирует историк Вольфганг Акунов.

Получается, прототипом Штирлица может быть Борман. Но откуда у Семенова подобные догадки? Ничего удивительного: он – человек, получивший прозвище "русский агент 007". После войны лично встречался с нацистами в Латинской Америке и даже любезно беседовал с гитлеровским головорезом Отто Скорцени.

Историк Николай Непомнящий убежден: писатель знал куда больше, чем мог рассказать. И эти выводы, что называется, не с потолка: в детстве Непомнящий часто общался с Семеновым, который был товарищем его отца.

"Сам Семенов был, как известно, не только писателем и журналистом, он выполнял определенные задания, и простой смертный советский журналист не мог бывать в тех местах, где был Семенов, и делать то, что он делал. Он встречался со Скорцени, он общался с другими теневыми фигурами Второй мировой и последующих лет", - сказал историк Николай Непомнящий.

Семенов напрямую спрашивал Скорцени, не был ли Борман советским агентом. В ближайшем окружении Гитлера действительно работал человек, который передавал в Москву протоколы заседаний фюрера. По некоторым данным, благодаря ему советская разведка получила подробный план наступления немцев под Курском.

Кто этот таинственный агент? В этой связи всплывает только одно имя - Мартин Борман.

"Появились какие-то странные совпадения в успехах, например, Советской Армии на определенных фронтах, с какими-то странными и таинственными шифрограммами, которые поступали чуть ли не из самой Рейхсканцелярии, потому что Борман был уверен, что он как бы недосягаем для своих, немецких спецслужб, что они никогда не подумают, что он – советский агент", - рассказал Непомнящий.

Не слишком ли фантастично это утверждение? В нацистской Германии Бормана называют тенью за спиной Гитлера. Личный секретарь фюрера, серый кардинал Третьего Рейха. В 1943 году Борман отдает приказ применять пытки к военнопленным. В 1944-м разрешает населению без суда расправляться со сбитыми летчиками.

"Огромная его вина в преследовании еврейского населения, в преступлениях против военнопленных. Любые наказания, истребление славянского населения", - отметила руководитель Центра публикации документов ХХ века Наталья Лебедева.

Таинственное исчезновение

Во время Нюрнбергского процесса место Бормана на скамье подсудимых пустует. Присяжные надеялись, что один из идеологов нацизма со дня на день будет арестован. Однако в зале суда появился личный шофер Гитлера Эрих Кемпка, он сообщает, что Бормана нет в живых, и указывает улицу на карте – это Invalidenstraße, по ней секретарь фюрера шел за танком, в который попал снаряд. Но слова Кемпки вызывают сомнение.

Заседание президиума НСДАП в Мюнхене, 1928 год. Фото: ИТАР-ТАСС

"Он путался, когда его начали допрашивать перекрестным допросом, говорил, то он был на танке, то Борман был на танке, то он был рядом с танком, то наоборот, что он точно не видел. Кемпка очень путался, и ему, в общем-то, не поверили", - отмечает Лебедева. Академик Наталья Лебедева написала несколько книг о военном трибунале в Нюрнберге. И сегодня, благодаря труду историков, можно полностью восстановить события тех дней.

Следователи отправились на Invalidenstraße, где, по словам Кемпки, должно лежать тело Бормана. Но обнаружить труп не удалось. Личного секретаря Гитлера решили судить заочно и вынесли ему смертный приговор.

"Вот именно поэтому, чтобы представить преступления нацистской партии, ее роль в государстве, нужен был кто-то, кто напрямую связан с аппаратом нацистской партии. И не было твердой уверенности все-таки, что он умер, поэтому полагали, что его могут найти" - говорит Лебедева.

По приговору Нюрнбергского трибунала почти все руководители нацистской Германии повешены, однако Борману удается избежать этой участи. Выходит, он самый пронырливый из гитлеровской верхушки.

Окружающим он кажется туповатым служакой, на самом же деле все могло быть совершенно иначе. Так кто он – простак или интриган? Верный пес фюрера или предатель?

"Редкие свидетели его каких-то особых манер поведения говорили, что он чем-то неуловимо отличался от окружения. Он был постоянно при фюрере, он был ему безумно предан, как все говорят. Но в то же время к нему никто не мог подступиться, была какая-то завеса между ним, какое-то такое невидимое препятствие" - отмечает историк Николай Непомнящий.

Таинственное исчезновение Бормана порождает множество догадок и предположений. После войны его якобы видят в разных концах света. По одной из версий он скрывается в Москве. На старинном кладбище в Лефортово якобы даже есть могила Мартина Бормана. Эту невероятную версию выдвинул исследователь Борис Тартаковский. А он, в свою очередь, узнал о ней от маршала Советского Союза Андрея Еременко, который перед смертью неожиданно открыл Тартаковскому государственную тайну.

"Он просто пишет: "Я познакомился, совершенно случайно, с маршалом Еременко, и он мне раскрыл, можно сказать, государственную тайну, что Борман якобы являлся никем иным, как советским разведчиком, глубоко законспирированным" - рассказывает писатель и историк Борис Воробьев.

Писатель Борис Воробьев – автор известных прозаических произведений. Как выпускник истфака МГУ, значительную часть творчества он посвятил историческим очеркам. Один из них "По следам Мартина Бормана".

Что же получается по версии Тартаковского? 30 апреля 1945 года Гитлер решает покончить с собой. В это время за дверью его кабинета находится Борман. Дождавшись выстрела, личный секретарь фюрера отправляет сообщение в Москву: "Прошу помощи. Нахожусь в западной стороне Рейхсканцелярии. Ближайший вход – северный. Движение по коридору на восток. Помещение 114.

"И Сталин дал лично приказание Серову: "Срочно в Берлин – и взять Бормана". И вот они, значит, как раз 1 мая туда прибыли, к Рейхсканцелярии, которая уже горела" - говорит Воробьев.

Москва. В.М.Молотов, И.В.Сталин, К.Е.Ворошилов (слева направо на переднем плане) и другие члены правительства направляются на Красную площадь 1 мая 1941 года. Фото: ИТАР-ТАСС

Но зачем Москве спасать нацистского преступника? По версии все того же Тартаковского, в первой половине 20-х годов в Москву приезжает лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман и встречается с известными разведчиками – Яном Берзиным и Артуром Артузовым. Они ищут надежного человека, которого можно внедрить в окружение Гитлера.

"И один из них (то ли Артузов, то ли Берзин) высказал такую мысль Тельману, что неплохо бы, может быть, у вас на примете есть какой-нибудь, так сказать, человек, который исповедует наши идеи, и которого можно было бы внедрить в высшие эшелоны гитлеровской власти" - говорит историк и писатель Борис Воробьев.

Борец с коммунистами

Через некоторое время по рекомендации Тельмана в Москву прибывает товарищ Карл. Его настоящее имя - Мартин Борман - известно лишь нескольким людям. Но получается, что будущий идеолог фашизма действовал, как убежденный коммунист? Вряд ли такое возможно. Тем более что факты его официальной биографии указывают на обратное.

Татьяна Некрасова, научный сотрудник истфака МГУ, занимается военной историей Германии. И что делает Борман в 20-е – для нее не секрет: в эти годы он вступает в организацию, которая как раз наоборот охотится на коммунистов.

"Это было такое военизированное, полувоенное националистическое объединение, функция которого состояла, приблизительно, в политических убийствах. И эти политические убийства были направлены, как правило, против изменников, которые якобы способствовали поражению Германии в Первой мировой войне" - говорит Татьяна Некрасова.

Естественно, первыми среди них были коммунисты, которые считались шпионами советской России. Но естественно, в их число мог попасть любой, кто был заподозрен в связях.

В эти годы Борман работает смотрителем поместья и участвует в торговых операциях на черном рынке. За пару лет до того, как он якобы прибыл в Москву в распоряжение Берзина, Борман оказывается замешанным в убийстве одного из своих товарищей – школьного учителя по имени Вальтер Кадов.

"Он был как раз участником этого добровольческого отряда, добровольческого корпуса, который и занимался убийством предателей, а Кадов, соответственно, был причислен к таким предателям, к шпионам со стороны коммунистов, и убит" - утверждает историк Некрасова.

Борман убеждает суд, что он в этом деле замешан случайно и получает один год тюрьмы, с учетом предварительного заключения. Однако этот момент до сих пор вызывает у историков множество споров: действительно ли Борман попал на скамью подсудимых случайно? Или он спланировал это убийство и привел его в исполнение руками других?

А может быть, Борман вынужден доказывать свою преданность? В том случае, если он все-таки направлен к нацистам в качестве агента. Трудно поверить, что Борман действовал по собственным убеждениям, но, возможно, он согласился сотрудничать под давлением обстоятельств, а точнее – под дулом пистолета.

"Возникает вопрос: а каким образом Мартин Борман (и где, и когда) мог быть завербован? И надо сказать, что в его биографии есть очень темный момент. Дело было в 1918-1919 годах, когда на территории Прибалтики, которая была еще оккупирована частично войсками бывшей кайзеровской Германии…" - говорит историк Вольфганг Акунов.

Советский пленник

Историк Вольфганг Акунов обнаружил удивительные факты в биографии Мартина Бормана: оказывается, в конце Первой мировой он попадает на фронт, а в 1919-м принимает предложение прибалтийских военных сражаться на их стороне против Красной Армии.

"Короче, эти правительства – латышское и эстонское – не в силах собственными силами оборониться, объявили набор добровольцев. И заявили, что они дадут 100 гектаров земли (точнее говоря, 100 моргенов), около 35 гектаров земли; право гражданства латышского и эстонского, послабления по налогам и так далее, всем тем, кто добровольно согласится защищать эту республику от большевизма" - рассказывает Акунов.

Акунов обнаружил еще один факт: Борман попадает в советский плен. Его отправляют в спецлагерь, где он проведет три года. Тот, кто с оружием в руках выступал против Красной Армии, подлежал уничтожению, тем более иностранец, но молодого Бормана почему-то решают оставить в живых, а потом и вовсе отпускают с миром.

"Пленных там не брали. А Мартин Борман, военнослужащий кайзеровской армии, пошедший в эти белые добровольцы, попал в плен. Был ранен, попал в плен в одном из боев в Латвии, и полгода провел в плену у красных. И потом был возвращен в Германию. Понимаете? Целым, невредимым – совершенно уникальный случай." - утверждает Акунов.

Однако эта версия не получила документального подтверждения, поэтому большинство историков придерживаются другого мнения. По официальной версии Борман вообще не был на фронте в Первой мировой, поэтому и в плен попасть просто не мог.

Первая Мировая война. На позициях, 1914 г. Фото: ИТАР-ТАСС

Такую точку зрения разделяет и Татьяна Некрасова, историк из МГУ:

"В военных действиях он не участвовал, как и все основные национал-социалисты, которые затем очень кичились тем, что они участвовали в Первой мировой войне, тем, что они способствовали победе в Первой мировой. На самом деле, это было не так. Он участвовал в гражданских делах и к боевым действиям отношения не имел"

Скорее всего, Борман в плену действительно не был, но что если его все-таки завербовали, но при каких-то других обстоятельствах?

Историк Константин Залесский убежден, что это совершенно невероятно. Фюрер возглавляет Рейхсканцелярию только в 1933 году. Направлять к нему разведчика, а тем более агента влияния, до этого времени не имеет никакого смысла. Где гарантия, что именно Гитлер придет к власти?

Что касается секретов партии, на тот момент их просто не существует.

"То есть график выступлений Гитлера достать и передать коммунистам? Ну и что? Они и так были известны. Суть митинга Гитлера была в том, чтобы об этом митинге узнало как можно больше народа, чтобы больше народа пришло. Скрывать вот это все, партийные какие-то тайны – их не было." - утверждает историк Константин Залесский.

Действительно, вербовать Бормана в 20-е годы не имеет никакого смысла. Но, возможно, это произойдет позднее, когда Борман войдет в ближайшее окружение Гитлера? Но способен ли он на предательство фюрера?

Окружающим он кажется туповатым, но преданным служакой. Удивительно, что вообще он поднялся на вершину власти: отпрыск почтового работника, бросивший школу и окончивший сельскохозяйственные курсы.

Константин Залесский делится выводами, которые он сделал, изучив переписку Бормана и его жены Герды Бух: "Характер его был именно такой: он был довольно грубый человек, у него суждения были не тонкие, и вести какую-то настолько тонкую игру… Во-первых, это колоссальное нервное напряжение: одновременно работать на зарубежную разведку и быть одним из руководителей нацистского государства. И вот он физически этого не мог сделать"

В 1933 году Гитлер приходит к власти. Борман в это время находится в подчинении у Рудольфа Гесса, заместителя фюрера по партии. Именно тогда ему представится случай доказать свою преданность фюреру. И Борман его не упустит.

Гитлер и Риббентроп, 1939 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Он заходит в кафе и направляется к дальнему столику, за которым сидит репортер одной мюнхенской газетенки, кладет перед журналистом портфель, набитый купюрами. Репортер берет деньги и, развязно улыбаясь, бросает на стол пачку фотографий. Борман просматривает их и прячет в карман. Это эротические снимки 16-летней Гели Раубаль, племянницы фюрера, сделанные им самим. Выкупив снимки за огромную сумму из кассы НСДАП, Мартин Борман станет одним из главных любимцев фюрера.

"Он стал вторым человеком в нацистской партии как раз потому, что он не претендовал на исключительность идеи и никогда не спорил с фюрером. Как известно, Гитлер его хвалил как раз за то, что он облегчает ему процесс принятия решения и никогда не спорит с ним. То есть да – это безусловное "да", а нет – безусловное "нет" - говорит историк Татьяна Некрасова.

В 1936 году, после конфликта с Гессом, Гитлер упраздняет его должность. Борман становится личным секретарем фюрера и его главным поверенным. Он никогда не перечит Гитлеру и дотошно следит за исполнением его приказов. Но неожиданно ситуация переворачивается – безмолвный раб превращается в господина.

"Задача была сделать как-то так, чтобы Гитлер не чувствовал здесь соперника и не отсеивал его. Мартин Борман был как раз таким человеком. Он старался стать не просто незаменимым, как это обычно говорится, для фюрера, но его, скажем так, функциональным продолжением. В общем и целом, это облегчало для фюрера работу во многом" - говорит историк Татьяна Некрасова.

Общаясь с Гитлером, Борман влияет на его решения благодаря тщательному подбору фактов. И к середине войны в его руках оказывается неограниченная власть. Поэтому остальные руководители Третьего Рейха считают Бормана личным врагом.

"В последние дни фактически он снял с поста своих главных конкурентов – Геринга и Гиммлера. Он смог это сделать, то есть он победил. Эта эйфория власти, она тащила его за собой." - рассказывает историк Константин Залесский.

Борман - советский разведчик...

Чем больше соперников он устраняет, тем больше его власть. Некоторые эксперты полагают, что ради своей политической игры Борман вполне мог связаться с советской разведкой. Но когда и как его могли завербовать? Очевидно, что в канун войны он стал весьма привлекательной фигурой для советских спецслужб. А вскоре у них представилась уникальная возможность для его вербовки.

"Ко мне пришел знакомый, который занимается архивами секретными, и принес мне файл. Его допустили в некоторые святая святых, он мне показал, не оставил, правда, ничего пока, но показал мне файлы секретных документов, расшифрованных и раскрытых НКВД, для того чтобы можно было что-то опубликовать.

Оборона Москвы, 1941 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Николай Непомнящий получил доступ к секретным документам о связи НКВД и гестапо в канун войны. Что любопытно – они проходили за подписью Бормана.

"Договоренности эти были насчет возврата курсантов НКВД, которые остались в Берлине при начале войны, и тех эсэсовцев, которые обучались у нас в спецлагерях НКВД, которых нужно было обменять. Вот эти люди были обменяны. И этим обменом руководил Борман. - объясняет историк Николай Непомнящий.

Таким образом, вопрос о его вербовке все еще остается открытым. Во время войны в Швейцарии действует сеть советских агентов, возглавляет ее немецкий журналист Рудольф Рёсслер. У него сеть осведомителей во многих подразделениях Рейха.

Самый ценный из его агентов – некий Вертер, который крутится в самых верхах нацистской партии. По некоторым данным, благодаря ему Рёсслер отправляет в Москву подробный план наступления немцев под Курском. И вот якобы Борман через них отправлял телеграммы в Разведуправление Красной Армии с 1943 года. И именно благодаря одному из таких сообщений он предупредил центральный аппарат НКВД о том, что готовится наступление на Курской дуге.

Но какое отношение Вертер имеет к Борману? В 60-е годы известный германский разведчик Рейнхард Гелен выступает с сенсационным заявлением. Он утверждает, что агентом Вертером был не кто иной, как Мартин Борман. Но насколько это вероятно? Не вызывает сомнений тот факт, что Вертер действительно существовал и то, что у него был доступ к секретным документам Рейха. В этой связи действительно сложно исключить влияние Бормана. Он, как тень фюрера, присутствовал на всех тайных заседаниях.

"Да, во время войны Борман принимал участие в совещаниях. Но Борман был партийной фигурой, и он, прежде всего, занимался партийными делами. Если бы Борман постоянно требовал, то, естественно, это вызвало бы определенные вопросы, потому что это, в общем, не его уровень компетенции. Другое дело, что в Генштабе шла разработка всех этих документов" - рассказывает Константин Залесский.

Скорее всего, Вертер работает именно в Генштабе, где у Гитлера немало врагов. Именно там планируются все громкие заговоры против фюрера. Как, например, знаменитый заговор 20 июля 1944 года, известный под названием "Операция "Валькирия", во время которого полковник Клаус фон Штауффенберг закладывает бомбу на одном из совещаний Гитлера.

"Офицеры Генштаба, как наиболее здравомыслящие, наиболее перспективно мыслящие молодые офицеры, немного генералов, но и офицеры, они как раз понимали, что Гитлер ведет авантюрную политику. И как раз оттуда-то утечка могла быть более вероятна. Тем более что потом, после июльского заговора многие офицеры Генштаба были арестованы, потому что они были просто причастны к заговору" - говорит историк Залесский.

И все-таки действия Бормана вызывают подозрения. Он добивается разрешения Гитлера, чтобы на всех тайных совещаниях присутствовали стенографистки. А через несколько дней каждое сказанное на них слово становится известным в Москве. Однако и здесь сложно утверждать что-либо наверняка, тем более что, оказывается, стенографистки подчинялись вовсе не Мартину Борману.

"Версия по поводу того, что стенографистки передавали документы Борману, а Борман их отсылал куда бы то ни было, она очень красивая, но она не учитывает один момент. Стенографистки действительно подчинялись Борману, но Альберту Борману, младшему брату Мартина Бормана, с которым они были "на ножах" все время. И Альберт Борман, который контролировал секретариат Гитлера, служил совершенно в другом ведомстве. Он служил в личной канцелярии фюрера под началом Боулера, который тоже был личным врагом Мартина" - рассказывает Залесский.

Тем более стоит задуматься, стоило ли нацисту номер два расшатывать Третий Рейх, даже для того чтобы добиться единоличной власти? Борман не может не понимать, что, приближая конец Рейха, он тем самым приближает и собственную гибель.

"Здесь речь идет о том, что Мартин Борман был вполне вписан в систему и в этой системе функционировал успешно. И самое главное, что он был вписан именно в эту систему. На тот момент, когда система рухнула, ему уже не оставалось места в новых реалиях" - утверждает историк Татьяна Некрасова.

Так может быть, Гелен, мягко говоря, привирал? К слову, именно этот вопрос Юлиан Семенов задал Отто Скорцени и получил на это весьма однозначный ответ: "Гелен – маразматик, сочиняющий небылицы". Константин Залесский полагает, что у Гелена были другие мотивы. Так что же в действительности заставило его распространять скандальные слухи?

"Гелен, как профессиональный разведчик, операции прикрытия разрабатывать, естественно, умел, и у него хорошо все это было. Я так думаю, что, скорее, это была такая операция – ему нужно было отвлечь внимание от своего собственного ведомства. Он-то сам, скорее всего, естественно, не был советским агентом, но, возможно, он прикрывал своих подчиненных" - говорит историк Константин Залесский.

...На службе у английской MI-6

Таким образом, версия о работе Бормана на советскую разведку никак не подтверждается. Однако есть и другие, не менее удивительные предположения. Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Крейтон высказал мнение, что из горящего Берлина Бормана забрали англичане. И действительно, по некоторым данным, в британских секретных архивах на Бормана заведены целые тома.

"Крейтон утверждает: "Мы присутствовали в секретной закрытой ложе на этом процессе, и Борман сам все слышал и все видел. А потом мы его снова в Англию увезли. И он там умер в 1959 году" - говорит историк и писатель Борис Воробьев.

Действительно, после войны многие нацистские преступники сдались союзникам и сотрудничали с ними. Но мог ли и Борман оказаться в их числе?

"Англичане, конечно, и американцы использовали нацистов по полной программе, и для своей разведки тоже. Можно, конечно, их считать сумасшедшими, но выводить своего агента на международный Нюрнбергский трибунал, чтобы его заочно приговорили, а потом вдруг всплывет, что он у них скрывается, это скандал. Вопрос – зачем?" - рассуждает историк Константин Залесский.

Стенд с личными вещами Адольфа Гитлера. Фото: ИТАР-ТАСС

Если верить сотруднику британских спецслужб Крейтону, с помощью Бормана англичане рассчитывают добраться до золота партии. Ни для кого не секрет, что личный секретарь фюрера также распоряжается и его кассой. Однако и эту версию можно опровергнуть.

"Борман, по большому счету, не мог предоставить никакой интересной информации, потому что он мог рассказать о каких-то тайнах Третьего Рейха, великих тайнах Третьего Рейха. Но эти великие тайны, кому они нужны? Нужна всем конкретная информация. Что касается денег партии, то это отдельное интересное направление. Все дело в том, что Борман не контролировал партийную кассу. Партийную кассу контролировал имперский казначей нацистской партии Франц Ксавер Шварц" - говорит Залесский.

Борман же контролирует фонд Адольфа Гитлера, который формируется за счет взносов представителей промышленности. По сути, это личные средства Гитлера.

"Стоимость этих активов неизвестна. Ее определяют в очень большой разброс – от нескольких сотен тысяч рейхсмарок до десятков миллионов. Сложно определить, какая была сумма, но, по большому счету, это не те деньги" - рассказывает Константин Залесский.

Историк спецслужб Валерий Малеванный изучил рассекреченные материалы британской разведки и пришел к выводу, что Борман не являлся ее агентом.

"В 2005 году МИД Великобритании расшифровало и рассекретило практически 54 миллиона файлов секретной информации. Но ни в одном из этих файлов нет упоминания, что Мартин Борман – агент британской разведки. Мы видим, например, из этих рассекреченных уже в 2010 году сведений МИДа, что тот же Троцкий был агентом "МI-6", а вот Мартин Борман, как агент "МI-6", не прошел" - объясняет историк спецслужб Валерий Малеванный.

Правая рука Гитлера в Латинской Америке

Однако остается невыясненным еще один вопрос. Мог ли Борман самостоятельно бежать из Германии и скрываться после войны в странах третьего мира?

"Воспользовавшись одной из подводных лодок, по двум вариантам пути: или через северный путь, через Гамбург, через проливы и на юг по Атлантическому океану до Аргентины, например, или Бразилии или через альпийскую крепость, через Баварию, задержавшись там, чтобы решить все свои вопросы с ценностями, с пещерами, посмотреть, как там все в шахтах происходит, и дальше спокойненько через Испанию, которая с радостью его приняла, и через Испанию уйти через Атлантику туда же, в Южную Америку" - говорит историк Николай Непомнящий.

Великая Отечественная война (1941 г.). Фото: ИТАР-ТАСС

Кстати, именно эту версию и поддерживал Юлиан Семенов. Более того, однажды посетив Латинскую Америку, как ему кажется, он получает подтверждение этой смелой догадке.

"Сказал, что до этого был в Парагвае и видел чуть ли не самого диктатора Стресснера, и у него было с ним интервью, и тот сказал, что у них существует целая колония немцев, бывших нацистов. Мы об этом тогда еще не знали ничего в Советском Союзе, это сейчас известно, что там до сих пор это все живет. И именно тогда он впервые чуть ли не от Стресснера узнал, что Борман прячется где-то у них в Южной Америке" - рассказывает Непомнящий.

Действительно, Бормана якобы неоднократно видят на этом континенте то в одном городе, то в другом. Однако самые активные поиски не дают результатов. В чем же дело? Скорее всего, Бормана там никогда и не было.

"То, что бесконечное количество людей видели Бормана после окончания войны, это совершенно просто. Если возьмете фотографию Бормана и состарите ее всего на 10-15 лет и с ней поедете по Германии даже сейчас, вы найдете бесконечное количество Борманов. У него было совершенно стандартное лицо: довольно крупное, довольно грубое. И, в общем и целом, таких Борманов было по стране бесконечное количество" - говорит историк Константин Залесский.

Идентификация Бормана

Что же случилось с Борманом на самом деле? В конце 1972 года берлинские рабочие прокладывают дорогу и обнаруживают останки мужчины в солдатской шинели. Их удается идентифицировать. Прокуратура официально заявляет, что этот погибший – Мартин Борман. Но поставить точку в этом деле пока не удается.

"При проведении раскопок на метро в Западном Берлине был найден скелет Бормана с ампулой во рту. Этот скелет является как бы останками этого Бормана. Но Крейтон тогда выпустил большую статью, что это не может быть останками Бормана только потому, что в Аргентине якобы видели самого Мартина Бормана" - объясняет историк спецслужб Валерий Малеванный.

Охотники за нацистами продолжают поиски Бормана и, в первую очередь, в Латинской Америке. Только в 1998 году удается окончательно установить, что останки, найденные в Берлине, действительно принадлежат Мартину Борману.

"Как оказалось, видимо, оно было откинуто, либо как-то так получилось, что оно оказалось не на поверхности, и было найдено только в 70-е годы. Но дело в том, что в 70-е годы экспертиза была еще не на том уровне, чтобы стопроцентно доказать сходство или ДНК с его родственниками. Возможность этого представилась только в 1998 году, когда и было доказано, что это скелет Мартина Бормана" - комментирует историк Татьяна Некрасова.

Таким образом, сегодня можно восстановить полную картину гибели Бормана. После самоубийства Гитлера он становится его официальным преемником и фактически первым лицом гибнущего Третьего Рейха. Борман принимает решение прорываться из окруженного Берлина вместе с последними обитателями бункера. Для этого организована боевая группа группенфюрера СС Вильгельма Монке.

"Это была группа Монке, как раз с танком "Тигром" они прорывались, он должен был за ней идти. То есть это была наиболее крепкая группа. Борман пошел как раз с тем, где наиболее была высока вероятность попытки прорыва" - рассказывает Константин Залесский.

Великая Отечественная война, 1941 год. Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь с 1-го на 2 мая группа покидает бункер и направляется в западном направлении. Через некоторое время Борман получает ранение осколком снаряда, попавшего в танк. Понимая, что из Берлина ему не выбраться, он раскусывает ампулу с цианистым калием.

"Что касается ампул с цианидом, то это была обычная практика у первых лиц Третьего Рейха. Когда дело уже подходило к критической точке, они, как правило, носили ее с собой. Это был случай и Гиммлера, который имел с собой две ампулы с цианидом: одна была зашита в одежду, одна была у него спрятана во рту. Но в случае, когда советские или союзнические войска натыкались на кого-то из верхушки Третьего Рейха, они в первую очередь обыскивали их на предмет наличия этой ампулы. Но вот Гиммлеру удалось покончить с собой, очевидно, Мартину Борману тоже" - говорит историк Залесский.

Так закончилась жизнь одного из главных военных преступников ХХ века. Был ли Борман действительно верен фюреру, как полагали окружающие? А может быть, смыслом всей его жизни был короткий момент, когда Гитлер доверил ему руководить гибнущим монстром – Третьим Рейхом? Все это осталось еще одной неразгаданной тайной. Главное, что Борман, как и другие нацисты, все-таки расплатился за свои преступления.

"Этот человек не избежал моральной расплаты за свои преступления. Его преступления были раскрыты, его суть была показана всему миру. Если бы его не судили, то так бы и остался – "был какой-то Борман, который где-то был вместе с Гитлером". Мало кто бы знал о его преступлениях, о его роли в этих преступлениях" - подводит итог руководитель Центра публикации документов по истории ХХ века Наталья Лебедева.

И все же не стоит исключать возможности, что в будущем одна из разведок сделает достоянием общественности совсем иные сведения о Бормане и представления о нем в корне изменятся.