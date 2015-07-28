В столице пройдет конкурс, посвященный предпринимательству в России

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В столице пройдет IV Всероссийский конкурс для журналистов "Предпринимательство в России: история, успехи, проблемы".

Его главная цель – привлечение внимания представителей средств массовой информации к тематике российского предпринимательства и инвестиционному климату в России и поиск самых интересных журналистских работ по этой теме за 2015 год.

В конкурсе предусмотрены следующие номинации:

материал о предпринимательстве или инвестиционном климате в России в печатном издании;

материал о предпринимательстве в интернет-СМИ, на сайте информационного агентства или в блогосфере;

материал о предпринимательстве в эфире теле- или радиокомпании;

бизнес-кейс;

кадровый вопрос;

иллюстрация к теме предпринимательства или инвестиционного климата.

Материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы в печатных изданиях, размещены на интернет-сайтах СМИ или информационных агентств, размещены в теле- или радиоэфирах в период с 1 января по 13 сентября 2015 года.

Кроме того, должны быть заявлены только оригинальные публикации авторов, теле и радио сюжеты, иллюстрации и фотографии на русском языке. Приз за первое место составляет 100 тысяч рублей, за второе – 50 тысяч рублей и за третье – 30 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 13 сентября, а с подробностями конкурса можно ознакомиться здесь.