Телеканал "Москва 24" получил премию "Золотой луч"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Награды телевизионной премии "Золотой луч" вручили в столице. В списке победителей – телеканал "Москва 24", завоевавший приз в номинации "Информация и публицистика".

Конкурс проводится ежегодно среди телеканалов, транслируемых на русском языке на территории России и за рубежом, посредством спутниковых, кабельных и интернет-операторов. Жюри национальной премии "Золотой луч" – мэтры отечественной журналистики и общественные деятели.

