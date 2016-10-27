Телеканал "Москва 24" получил премию "Золотой луч"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Награды телевизионной премии "Золотой луч" вручили в столице. В списке победителей – телеканал "Москва 24", завоевавший приз в номинации "Информация и публицистика".
Конкурс проводится ежегодно среди телеканалов, транслируемых на русском языке на территории России и за рубежом, посредством спутниковых, кабельных и интернет-операторов. Жюри национальной премии "Золотой луч" – мэтры отечественной журналистики и общественные деятели.
Цели премии "Золотой луч" – определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии, стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов.