Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2016, 09:05

Общество

Телеканал "Москва 24" получил премию "Золотой луч"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Награды телевизионной премии "Золотой луч" вручили в столице. В списке победителей – телеканал "Москва 24", завоевавший приз в номинации "Информация и публицистика".

Конкурс проводится ежегодно среди телеканалов, транслируемых на русском языке на территории России и за рубежом, посредством спутниковых, кабельных и интернет-операторов. Жюри национальной премии "Золотой луч" – мэтры отечественной журналистики и общественные деятели.

[html][/html]

Премия учредили в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей, чтобы популяризировать коммерческое телевидения в России. Создав новую сферу медиабизнеса, вещатели предоставили аудитории возможность получать сотни новых телепрограмм.

Цели премии "Золотой луч" – определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии, стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов.

СМИ премии Золотой луч телеканал Москва 24

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика