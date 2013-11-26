В РИА Новости пройдет форум для бизнесменов и журналистов

m24.ru

29 ноября в РИА Новости пройдет форум Tech in Media. В нем примут участие представители бизнеса, журналисты и блогеры.

Они обсудят тенденции развития инновационного и технологического рынков в России и как они отражаются в СМИ. Основная задача форума - создать площадку для общения участников рынка инновационно-венчурных проектов и СМИ, а также представителей органов власти, сообщает РИА Новости.

Первая сессия форума будет посвящена наиболее перспективным технологическим направлениям, вторая – работе журналиста с первоисточниками, третья – новым форматам подачи материала читателям и слушателям.

В рамках форума состоится презентация проекта "РИА Наука" и первое вручение премии имени Сергея Капицы за вклад в популяризацию науки и технологий.

Отметим, что форум станет завершающим этапом проекта Tech in Media в 2013 году. Проект направлен на повышение компетенции журналистов в инновационно-венчурной тематике.

В рамках проекта в октябре-ноябре 2013 года в РИА Новости прошел цикл лекций и мастер-классов, на которых профессиональные журналисты, инвесторы и создатели успешных стартапов рассказывали об особенностях рынка инноваций и венчурных инвестиций.

Слушателями лекций стали журналисты, блогеры и студенты, обучающиеся по специальности "журналистика".