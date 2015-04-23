"Новая газета" продолжит выходить на бумаге

Главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов. Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Бумажная версия "Новой газеты", о возможно закрытии которой после 9 мая было объявлено в марте, продолжит выходить в свет, сообщил МИА "Россия сегодня" главный редактор издания Дмитрий Муратов.

"Мы совершенно точно будем выходить на бумаге. Появилось много интересных разных предложений (от потенциальных инвесторов), мы находимся в стадии обсуждения", – рассказал Муратов. При этом до официального заключения сделки не стал раскрывать, с кем идут переговоры.

По его словам, тревога, которая поднялась в начале марта в связи с заявлением "Новой газеты" о возможной приостановке бумажной версии, "и в России и в мире была услышана", после чего редакция получила ряд интересных предложений.

"Газета будет выходить после майских праздников. Ведем интенсивные переговоры и рассчитываем на благополучный исход", – резюмировал Муратов.

Напомним, в начале марта стало известно, что выпуск бумажной версии "Новой газеты" может быть приостановлен уже в мае, так как издание больше года не получает денег от акционера, у нее нет доходов от рекламы и все это на фоне усложняющейся общей ситуации на рынке печатных СМИ.

Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова уточнила, что электронная версия издания при этом будет выходить по-прежнему.