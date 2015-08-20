Музеи без охраны и мусор из машины

Фото: m24.ru

Охранная грамота

Федеральные музеи России получили извещения, что с 1 ноября расторгаются договоры о государственной охране этих объектов. Открывшиеся перспективы встревожили музейное сообщество, как и всю культурную общественность страны.

Как сообщил в интервью "Российской газете" президент Союза музеев России, директор Эрмитажa Михаил Пиотровский, МВД готово в полном объеме обеспечить охрану с помощью технических средств, а также обеспечить реагирование нарядами на сигналы.

По его словам, в Эрмитаже есть своя служба безопасности, но она не имеет тех прав, которые имеют сотрудники вневедомственной охраны, не может арестовывать, задерживать и иметь оружие.

Шлагбаум-бум

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий раз и навсегда положить конец соседским спорам по поводу пользования общей инфраструктурой, например дорогами, сообщает "Российская газета".

Проект вносит поправки в Земельный кодекс, которые прописывают, что публичный сервитут в отношении мест общего пользования, оказавшихся на частной земле, устанавливается в обязательном порядке и является безвозмездным. Публичный сервитут, если говорить совсем просто, и есть право пользования чужой землей.

Окурок на вес золота

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому автовладелец будет штрафоваться за выкинутый из машины мусор. При этом не имеет значения - пакет это или окурок.

Как сообщает "Российская газета", штрафом от пяти до десяти тысяч рублей или обязательными работами на срок от 20 до 40 суток за это нарушение предлагает наказывать водителей депутат Госдумы Андрей Туманов.

Борис Немцов заслужил особый статус

Представляющий интересы родственников убитого Бориса Немцова адвокат Вадим Прохоров пожаловался в суд на бездействие следователей СКР, устранившихся, по его мнению, от работы по установлению заказчиков преступления. Как сообщает "Коммерсантъ", поводом для этого стало нежелание следователя допросить в рамках дела главу Чечни Рамзана Кадырова.

Следующим шагом господина Прохорова, по его словам, может быть ходатайство о присвоении Борису Немцову статуса общественного деятеля с последующей переквалификацией уголовного дела с обычного убийства на ст. 277 УК РФ, карающую за посягательство на жизнь политиков.

Трансаэрофобия

Закредитованная авиакомпания "Трансаэро" может так и не получить необходимую ей господдержку. Как сообщает "Коммерсантъ", правительство сомневается в целесообразности выделения ей дополнительной помощи из-за "отсутствия четкого понимания происходящего внутри компании".

Между тем контрагенты "Трансаэро" в августе все активнее предъявляют претензии по долгам перевозчика: остановить обслуживание самолетов компании уже грозили в аэропорту Домодедово и в аэропорту Анапы.

Пивовары добровольно отказались от пластиковых бутылок емкостью более 1,5 литров

С 1 июля 2016 г. члены Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции (Союза пивоваров) прекратят производство пива и пивных напитков в пластиковой таре (ПЭТ) емкостью свыше 1,5 л. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на президента союза - председателя совета директоров "Сан инбев" (российская "дочка" AB InBev) Андрея Губку. Союз объединяет около 80% участников рынка, в том числе четырех крупнейших – "Балтику" (входит в Carlsberg), "Сан инбев", Heineken и Efes.

При этом полного единодушия среди участников союза на этот счет нет. Представители "Балтики" и Efes заявили, что присоединятся к инициативе. А вот крупный российский производитель пива "Очаково" коллег не поддерживает: около 80% продукции "Очаково" - это как раз пиво в пластиковых бутылках емкостью более 1,5 литров.