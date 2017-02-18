Дональд Трамп назвал CNN, NBC и The New York Times врагами народа

Дональд Трамп. Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп назвал ведущие американские СМИ врагами народа из-за публикации ложных новостей, передает РИА Новости.

По его словам, The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN – это "враги американского народа". Также Трамп неоднократно упрекал американские СМИ в распространении фальшивой информации, а на пресс-конференции, приуроченной к представлению кандидата на пост министра труда, президент раскритиковал CNN за "ненависть и предвзятость" по отношению к нему.