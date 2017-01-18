Американские журналисты в открытом письме раскритиковали Дональда Трампа

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Представители американской прессы написали открытое письмо Дональду Трампу, в котором высказали свое недовольство действиями избранного президента США. От имени журналистов письмо опубликовал главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп.

"В преддверии вашей инаугурации мы думаем, что будет полезным пояснить, каким мы видим отношения между вашей администрацией и американской прессой. Для вас не будет сюрпризом, что мы расцениваем эти отношения как натянутые", – говорится в письме.

Автор обращения раскритиковал посты Трампа в Twitter в адрес некоторых корреспондентов, а также осудил запрет ряду новостных организаций освещать его деятельность.

"Вы выступали за принятие невнятных законов об ответственности за распространение клеветы и угрожали многочисленными судебными исками, которые не получили дальнейшего хода", – отмечается в письме.

Также журналисты напомнили Трампу о том, что он избегал прессы и издевался над нормами проведения пресс-конференций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию американского телеканала CNN на заявления Трампа о России с "истерикой". По ее мнению, CNN на протяжении последнего года позиционировал Трампа "пророссийским президентом", а сейчас решили отыгрывать в обратную сторону.