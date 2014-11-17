Главред журнала "Деньги" Сергей Яковлев возглавил газету "Коммерсантъ"

Фото: M24.ru

Главный редактор журнала "Деньги" Сергей Яковлев назначен главным редактором газеты "Коммерсантъ", сообщается на сайте издания.

Ранее стало известно, что Михаил Михайлин ушел с поста главреда "Коммерсанта", проработав на этой должности с 2010 года. Президент ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин ранее рассказал журналистам, что Михайлин объяснил свой уход "легкой усталостью", а гендиректор ИД Павел Филенков подчеркнул, что решение об уходе "принято по обоюдному согласию сторон", в нем нет конфликтных ситуаций.

Сам Михайлин заявил, что решил уйти в "творческий отпуск".

Яковлев пришел в издательский дом "Коммерсантъ" в 1997 году, c 1999 года он возглавлял еженедельник "Коммерсантъ-Деньги". 11 ноября 2014 года Сергей Яковлев принял предложение стать главным редактором газеты, сегодня его кандидатуру утвердил совет директоров.