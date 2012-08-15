Росприроднадзор ограничил доступ журналистов к информации о ЧС

ИТАР-ТАСС

Руководитель Росприроднадзора Владимир Кириллов приказал создать в службе экстренную комиссию, обязанность которой – тщательно контролировать все журналистские запросы независимо от пресс-службы. Теперь вся информация о службе, прежде чем попасть в СМИ, будет проходить проверку на секретность, сообщает газета "Известия".

По словам источника в ведомстве, секретный отдел в Росприроднадзоре появился в связи с регулярной утечкой информации, в частности о крымской трагедии. Теперь чиновникам запрещается давать комментарии о деятельности ведомства, а любая запрашиваемая информация должна проходить многочисленные проверки спецкомиссии Росприроднадзора, в состав которой входят чиновники службы.

Особой проверке будут подвергаться сведения о чрезвычайных ситуациях, чтобы не сеять лишний раз панику среди людей.

Собеседник "Известий" рассказал, что решение о создании спецкомиссии было принято во многом из-за того, как освещалась трагедия в Крымске: по этой теме от сотрудников ведомства в СМИ проходила масса информации, и часто она не соответствовала действительности. В частности, в Росприроднадзоре недовольны тем, что "руководители высокого уровня комментировали заведомо ложную информацию о прорыве дамбы как главной причине наводнения в Краснодарском крае".

Еще одна причина, которая косвенно повлияла на решение ужесточить контроль за общением с журналистами, — публикация информации о 500 тысячах тонн нефтепродуктов, которые ежегодно поступают в Северный Ледовитый океан через северные реки. Эти данные стали достоянием общественности с подачи Greenpeace. Между тем специалисты Росприроднадзора называют эту информацию уткой.