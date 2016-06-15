Сегодня в СМИ: Проверка мобилизационной системы и "Сила Сибири"

Фото: m24.ru

С ОСАГО сдачу не дают

Генеральная прокуратура РФ ответила зампреду общественного совета при ГУ МВД по Москве Виктору Травину по поводу законности удержания части страховой премии страховщиками, попросившему проверить законность такой практики. Генпрокуратура посчитала это законным. Как пишет "Коммерсантъ", по действующим правилам (закреплены в указании ЦБ 2014 года), напомним, действие договора ОСАГО прекращается в случае смерти собственника, ликвидации страховщика, гибели автомобиля или смены его собственника.

В этом случае, согласно Гражданскому кодексу (ГК), страхователь может претендовать на возмещение части страховой премии пропорционально времени, которое остается до окончания страхового договора. Так, если договор ОСАГО стоимостью 20 тысяч рублей расторгается в связи с продажей автомобиля спустя шесть месяцев после заключения, автовладельцу должны вернуть 10 тысяч рублей, но при этом 23 процента (2,3 тысячи рублей) страховщики удержат, согласно указанию ЦБ.

Измену родине оценили минимально

Бывший сотрудник ФСБ и отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии (МП) Евгений Петрин приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену, хотя прокурор требовал лишить его свободы на 19 лет, сообщает "Коммерсантъ". Суд посчитал доказанным, что Петрин встречался в Москве с сотрудниками ЦРУ, которым раскрыл секретные данные об одном из отделов на своем первом месте работы. Защита осужденного отмечает, что за весь процесс ей дали допросить лишь одного свидетеля – бывшего сослуживца Евгения Петрина по ФСБ, который охарактеризовал его положительно.

Дело Евгения Петрина слушалось в Мосгорсуде. В ходе прений на минувшей неделе прокурор потребовал приговорить его практически к максимальному сроку по статье "Госизмена" – 19 годам колонии. Защита бывшего сотрудника ФСБ и ОВЦС МП просила его полностью оправдать. В итоге суд приговорил Петрина к 12 годам колонии. При этом он еще и будет оштрафован на 200 тысяч рублей, а после освобождения свобода его передвижений будет ограничена в течение двух лет.

В России началась масштабная проверка мобилизационной системы

Утром во вторник министр обороны Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил, их резервных компонентов и взаимодействия с другими ведомствами при решении мобилизационных вопросов, сообщают "Ведомости". Проверка пройдет по указанию президента России и продлится до 22 июня. Как заявил Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной (НЦУО), "подлежат проверке ряд баз хранения вооружения и техники, а также отдельные органы военного управления".

Кроме того, проверяется готовность войск "к выполнению задач по предназначению в вооруженных конфликтах различной интенсивности и кризисных ситуациях", а также "состояние резервных формирований, содержащихся на хранении запасов вооружения и военной техники". В первые сутки проверки, по словам министра, надлежит оценить выполнение временных нормативов по мобилизационным вопросам. Будет проверено взаимодействие с органами власти регионов и военными комиссариатами, а также готовность системы управления войск к развертыванию полевых подвижных пунктов управления.

CNPC готова сама строить "Силу Сибири – 2"

Китайская CNPC предлагает "Газпрому" заключить интегрированный контракт по западному маршруту трубопровода "Сила Сибири". Как пишут "Ведомости", CNPC интересуют совместная добыча газа, строительство и затем управление трубопроводом и реализация газа, сообщил представитель компании. Цена, при этом, пока не оговаривалась.

Подход "Газпрома", по словам зампреда правления Александра Медведева, не изменялся и не изменится: участие иностранных партнеров в добыче на российской территории возможно только в случае стратегически выгодного и эквивалентного по оценке размена активами – "Газпрому" интересны активы в разведке и добыче.

Овощи уходят с улиц

Сельскохозяйственные рынки, которые все еще работают под открытым небом, хотят там и оставить, разрешив им не переезжать в капитальные строения. Законопроект об этом внесен в Госдуму, сообщает "Российская газета".

По мнению экспертов, это правильное решение, так как из-за кризиса немногие могут осилить переход под капитальную крышу. А фермерам нужно оперативно продавать свою продукцию, в основном скоропортящуюся. Да и покупателям не будет проку, если число рынков уменьшится. В регионах же напомнили, что существуют еще и разные формы ярмарочной торговли.

Сельхозрынки, расположенные "под открытым небом", должны были переехать в капстроения еще в 2012 году. Однако этот срок несколько раз откладывали – до 2015 года, а затем и до 2016 года. С 1 января этого года требование вступило в силу в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, а регионам передали право устанавливать эти сроки самостоятельно.

Построим сами

Премьер-министр Дмитрий Медведев просит взбодрить российские госкомпании, чтобы они полностью использовали свои возможности для приобретения материалов и товаров у отечественных производителей. Глава правительства провел во Владимире совещание об инновационном развитии промышленности строительных материалов, сообщает "Российская газета". "Наша задача – создать условия, чтобы новейшие материалы применялись в нашей стране более активно и чтобы они производились у нас, чтобы эта ниша развивалась динамично, отвечала запросам строительного рынка", – подчеркнул Медведев.

За последнее десятилетие отрасль прошла масштабную модернизацию. Застройщики стали больше ориентироваться на отечественные строительные материалы. В результате доля импорта сейчас составляет всего лишь 5 процентов. Критической сферой остается машиностроительная продукция для отрасли. "Большинство материалов производится на импортном оборудовании", - констатировал председатель правительства. В среднем доля заграничного оборудования составляет 70-80 процентов. В цементном и кирпичном сегментах доля импортного машиностроения вообще достигает 90 процентов.