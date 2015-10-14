Несостоявшийся теракт в Москве и борьба за маршруты "Трансаэро"

Фото: m24.ru

Ученики ИГ не сдали выпускной экзамен

В России раскрыто подготовленное в Сирии бандподполье, пишет "Коммерсантъ".

Вчера Лефортовский райсуд, удовлетворив ходатайство следственного управления ФСБ, арестовал трех молодых чеченцев, готовивших теракт в Москве.

Об уничтожении одного из них, Аслана Байсултанова, еще 8 октября отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров, после того как в этой республике силовики выявили группу боевиков, действовавшую в интересах "Исламского государства" (ИГ), запрещенного в РФ.

Целью теракта в столице, по версии ФСБ, являлось принуждение властей России к отказу от бомбардировок в Сирии.

Адвокаты Евлоева заявили "Ъ", что молодой человек еще официально не давал показания по своему делу, тем не менее вскоре после его выдачи в УФСБ и МВД Чечни из Москвы были направлены ориентировки на розыск целой группы молодых людей, также побывавших в "Кавказском".

8 октября трое из указанных в ориентировках были ликвидированы в ходе спецоперации в Старопромысловском районе Грозного. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что это Шамиль Чергизов, Магомед Мазаев и Аслан Байсултанов, прибывшие в республику для совершения терактов из Сирии.

На "Трансаэро" слетелся весь рынок

Авиакомпании начали борьбу за маршруты авиакомпании "Трансаэро", сообщает "Коммерсантъ".

Несмотря на планы "Аэрофлота" закрепить за собой права на большинстве международных маршрутов "Трансаэро", в борьбу за них уже официально включились "Сибирь" (S7) и "Уральские авиалинии".

В Минтрансе рассчитывают, что доля "Аэрофлота" на рынке после ухода "Трансаэро" не превысит 50 процентов, окончательно судьбу проблемной авиакомпании решит межведомственная комиссия при министерстве.

"Сибирь" подала в межведомственную комиссию при Минтрансе заявку на получение 24 международных направлений.

Также в борьбу за маршрутную сеть "Трансаэро" вступили "Уральские авиалинии", подавшие заявку на 12 направлений в Европу и СНГ с вылетом из Екатеринбурга, Петербурга и Москвы.

Мэрия Москвы простимулирует управы платными парковками

Москва оставит районам заработанные деньги от платных парковок, налоги от сдачи в аренду квартир горожанами и патентной системы, пишет газета "Ведомости".

С 2016 года районы столицы полностью получат доходы от платных парковок, патентов для индивидуальных предпринимателей, а также НДФЛ от сдачи квартир в аренду, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников. Так городские власти рассчитывают стимулировать управы больше зарабатывать.

Районные управы Москвы получают такие дополнительные стимулирующие ассигнования с 2013 года. Сейчас эти средства составят примерно 28 процентов от общих расходов управ (всего в 2015 году – 1,6 миллиардов рублей).

Управы получают половину доходов от патентной системы налогообложения и НДФЛ от сдачи в аренду квартир, а также 20 процентов собранной платы за парковки. Передача управам этих доходов полностью увеличит их финансирование на 28 процентов по сравнению с 2015 годом – более 7,2 миллиардов рублей.

Власти рассчитывают, что доходы от парковок увеличатся на 775 миллионов рублей, а от патентной системы налогообложения, напротив, снизятся на 42 миллиона рублей.

Адвокатам позволят встречаться с клиентами в СИЗО без разрешения следователя

Защитники предлагают отменить и сам институт допуска в уголовное дело, сообщает газета "Ведомости".

Как пояснил "Ведомостям" руководитель проекта "Единой России" "Комфортная правовая среда" Рафаэль Марданшин, проблему с доступом в СИЗО подняли сами адвокаты: "Они могут попасть к своим подзащитным только по допуску следователя: под этим понимается определенный документ, без которого адвоката в СИЗО просто не пускают. Мы разработали законопроект и выносим его на общественное обсуждение, а в случае одобрения экспертами внесем в Госдуму".

Согласно этим поправкам защитнику разрешат иметь свидания с подозреваемым или обвиняемым по предъявлении удостоверения адвоката и ордера, который выписывается на основании договора с подзащитным.

В УПК сейчас поименованы права защитника "с момента допуска", а предлагается право на свидания с подзащитным вынести в отдельную категорию безусловного права, разъясняет соруководитель "Среды" Игорь Судец. Этот вопрос поднимался на недавнем заседании Совета по правам человека (СПЧ), и президент сказал, что если нужны какие-то дополнения в закон, то "надо это делать".

Банкротство авансом

Верховный суд обязал должников подтверждать, что у них есть средства для начала процедуры банкротства, передает "Российская газета".

13 октября пленум Верховного суда России принял постановление, объясняющее тонкости процедуры банкротства граждан. Например, человек, желающий начать процедуру, должен будет положить на депозит средства для оплаты услуг арбитражного управляющего.

Также гражданину придется доказать, что его имущества будет достаточно для оплаты судебных расходов. Условия жесткие. Но иначе быть не может. Процедура личного банкротства призвана спасать граждан от долговой петли в самых тяжелых и безнадежных ситуациях.

С человека спишут непосильные долги, но ему придется отдать все, что имеет, кроме самого необходимого.

Для следствия больше нет тайн

23 сентября было возобновлено следствие по уголовному делу об останках членов царской фамилии - великой княжны Марии и престолонаследника Алексея.

Руководит им, как и предыдущими уголовными делами по обстоятельствам гибели членов Российского императорского дома в 1918-1919 годах на Урале и в Петрограде, старший следователь-криминалист Следственного комитета России Владимир Соловьев. Он ответил на вопросы "Российской газеты".

Штраф с дисконтом

С 1 января нарушители правил смогут оплачивать только половину штрафа, пишет "Российская газета".

Госавтоинспекция заявила, что готова к переходу на новую систему учета платежей за нарушение Правил дорожного движения.

С 1 января вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают возможность уплаты половины штрафа, если вы его оплачиваете в течение 20 дней с момента вынесения постановления о штрафе.