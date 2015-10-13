В центре Москвы началась установка новых киосков для продажи печати

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В Центральном округе Москвы началась плановая установка киосков для продажи печати нового образца. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента СМИ и рекламы.

Первые нестационарные торговые объекты (НТО) со специализацией "печать" установили на Тишинской площади, дом 6, и в Троилинском переулке, владение 3. Сегодня будут оборудованы еще шесть киосков. В дальнейшем планируется устанавливать по 4-5 киосков ежедневно.

До конца октября в центре города предполагается разместить большую часть из 92 ларьков, право на торговлю в которых было разыграно на прошедших конкурсах.

Все 92 киоска уже закуплены городом, и находятся на складах. Под их установку уже подготовлены площадки. Демонтаж старых киосков производят сами распространители.

Как будут выглядеть новые киоски

Новые киоски будут четырех типов. Два из них утверждены к установке в городе под другие специализации и адаптированы под продажу прессы, а два – "Французский" и "Мегаполис" – разработаны совместно с отраслевым сообществом.

Площадь киосков составит 6, 9 и 12 квадратных метров. Они удобны для продавцов и покупателей, имеют современный вид и увеличенную площадь выкладки изданий.

Все объекты, которые уже закуплены городом, будут переданы победителям конкурса с необходимым оборудованием и уже подключенные к электросетям за счет городского бюджета.

На сегодняшний день в Москве работают около 1650 киосков печати, практически по всем из них истекли договоры. Поэтапно до июня 2016 года их планируется заменить на новые объекты. Планируется установить 2095 новых киосков печати, в том числе 153 киоска в Центральном округе.

Кроме того, с января 2016 года предполагается заменить торговлю прессой с рук торговлей с современного мобильного оборудования - пресс-стендов, общее количество таких точек по городу будет сохранено.

Такого рода торговля будет организована в местах высокой проходимости, где невозможно установить киоски, и где продажа прессы востребована москвичами.