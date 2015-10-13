Скидка водителям за нарушение ПДД и прекращение полетов "Трансаэро"

Фото: m24.ru

Наперегонки со штрафом

Нарушители ПДД получат скидку за скорость оплаты, пишет "Коммерсантъ".

С 1 января 2016 года в России вступает в силу закон о 50-процентной скидке на штрафы за нарушение правил дорожного движения.

В течение 20 дней со дня нарушения в банках и платежных терминалах водителям будет выставлен счет с дисконтом.

Задумка закона такова, что скидка заинтересует нарушителей и все штрафы они будут оплачивать вовремя.

"Трансаэро" отправляется в прошлое

Авиакомпания может прекратить полеты в ближайшую неделю, сообщает "Коммерсантъ".

Авиакомпания "Трансаэро", которая в последнее время испытывает серьезные финансовые трудности, может прекратить полеты уже на следующей неделе.

Комиссия Росавиации предложила прекратить действие свидетельства эксплуатанта перевозчика. Росавиация ссылается на ухудшение производственных показателей, которые могут сказаться на безопасности полетов.

Приказ о приостановке полетов может быть подписан после 15 октября, так как будет пройден пик авиаперевозок рейсами "Трансаэро".

Бориса Немцова убивали по сказанному

Показания предполагаемого убийцы оппозиционера совпали с результатами экспертизы, пишет "Коммерсантъ".

Результаты экспертиз по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова оказались против главного обвиняемого Заура Дадаева.

Ситуационная экспертиза ставит под сомнение отказ Дадаева от признательных показаний. Выяснилось, что характер полученных Борисом Немцовым ранений соответствует изложенной обвиняемым схеме покушения.

Криминалистическое исследование оружия (баллистическая экспертиза) подтвердило, что патроны, использованные при убийстве идентичны изъятым в квартире матери Заура Дадаева.

Кроме того, медико-криминалистическая судебная экспертиза, установила ,что механизм причинения огнестрельных ранений Немцову "соответствует обстоятельствам" его убийства, которые изложил Дадаев на допросах 7 и 8 марта.

Деловые обезлюдели

Инвесторы столичных бизнес-центров отреагировали на кризис, сообщает "Коммерсантъ".

По итогам года в Москве будет сдано до 850 тысяч квадратных метров офисных помещений. Это почти в полтора раза меньше прошлогоднего показателя.

Так, до конца 2015 года будет введено около 620 тысяч квадратных метров офисов, вместо запланированного 1 миллиона.

При этом количество свободных офисных площадей достигло исторического максимума за всю историю рынка. Сейчас этот показатель составляет 2,95 миллионов квадратных метров.

Несмотря на то, что на долю офисов в январе-июне пришлась почти половина всех инвестиций в российскую коммерческую недвижимость, в 2015 году они могут сократиться на 60 процентов-до 3,5 миллиардов долларов.

Coalco и MR Group отказались от строительства офисов на Ленинградке

На месте Стадиона юных пионеров появится жилой комплекс, сообщает газета "Ведомости".

Девелоперская компания Coaclo планирует строительство на Ленинградском проспекте многофункционального комплекса "Царская площадь".

Планируется, что площадь комплекса составит 288 500 квадратных метров. Он будет включать в себя квартиры, апартаменты и дополнительную необходимую инфраструктуру.

Управляющий партнер консалтинговой компании Blackwood Константин Ковалев оценивает инвестиции в такой проект примерно в 430 миллионов долларов.

В 2009 году Coalco планировала построить на территории Стадиона юных пионеров спортивно-оздоровительный центр и гостинично-деловой комплекс общей площадью 400 000 квадратных метров, но не взялась за проект из-за кризиса.

Первый президент РЖД Геннадий Фадеев вернулся в компанию

С 16 сентября Геннадий Фадеев, который был первым президентом Российских железных дорог в 2003-2005 годах, на общественных началах работает советником нового руководителя РЖД Олега Белозерова, сообщил "Ведомостям" представитель компании.

Очень вузкие места

Минобрнауки подготовило проект порядка приема абитуриентов на 2016 год, в соответствии с которым вузы должны разработать и утвердить свои правила, передает "Российская газета".

Так, вузам выделят почти 506 тысяч бюджетных мест в бакалавриате, специалитете и магистратуре. Многим вузам разрешено устраивать профессиональные, творческие испытания и собеседования. В портфолио вузы будут учитывать дипломы победителей и призеров Олимпийских игр.

К нотариусу с пустыми руками

12 октября вступил в силу закон, по которому нотариусы обязаны самостоятельно получать необходимые сведения в государственном реестре недвижимости, сообщает "Российская газета".

Гонять по инстанциям человека за справками строго запрещено. Соответствующие поправки внесены в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате.

Новый закон фактически закрепляет создаваемую сейчас систему так называемого активного нотариата. Суть в том, что нотариус фактически оформляет сделку под ключ: готовит весь пакет документов, все проверяет, регистрирует сделку в Росреестре.

Человеку не надо брать с собой ворох документов и беспокоиться, что какой-то справки недостает.

Apple претендует на "Яблоко"

Корпорация подала заявку в Роспатент, чтобы закрепить права на товарный знак, пишет газета "Ведомости".

8 октября американская корпорация Apple Inc. подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Яблоко", следует из материалов Роспатента.

Компания хочет закрепить свои права на название "Яблоко", говорится в заявке, для пяти категорий товаров и услуг. Согласно заявке Apple претендует на право называть так высокотехнологичные товары начиная от компьютеров, электронных книг и MP3-плееров и заканчивая машинами для подсчета голосов на выборах и рентгеновскими аппаратами.

Кроме того, компания претендует на применение товарного знака "Яблоко" еще и для бумаги, картона и изделий из них, учебников о компьютерах, коммерческих советов потребителям, воспитания, развлечения и обеспечения спортивных и культурно-просветительских мероприятий.

Также компания интересуется научными и технологическими услугами и относящимися к ним научными исследованиями и разработками.