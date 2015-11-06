Отказ европейских авиакомпаний от полетов в Египет и проблемы Boeing 737

Фото: m24.ru

Туроператоры поддержат Египет

Европейские авиакомпании начали массово отказываться от полетов на курорты Египта, что может обернуться падением турпотока в эту страну более чем на 30 процентов. Вчера о решении приостановить полеты в Шарм-эль-Шейх заявили официальные представители Великобритании, Нидерландов, Ирландии и Франции.

Как сообщает "Коммерсантъ", в результате российские туроператоры могут получить скидки до 20 процентов от местных отельеров, что приведет и к падению цен на туры, как это уже было во время массового нападения акул на туристов на пляжах Шарм-эль-Шейха в 2010 году и после политического кризиса в 2013 году.

Летательно-аппаратная борьба

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) взбудоражил всю российскую гражданскую авиацию, неожиданно поставив под угрозу использование одного из самых распространенных в стране самолетов семейства Boeing 737, сообщает "Коммерсантъ".

Однако сам по себе МАК не может запретить полеты на них, а Росавиация и Минтранс вряд ли остановят самолеты, перевозящие около 20 процентов российских авиапассажиров. Зато в результате скандала, совпавшего с фактической ликвидацией второго в стране эксплуатанта Boeing 737 "Трансаэро", по крайней мере части полномочий рискует лишиться сам МАК.

Непереводимая русская пенсия

Постоянные изменения правил игры в пенсионной системе затронули и российских пенсионеров, проживающих в Европе. С этого года пенсии таким гражданам Пенсионный фонд России перечисляет только на рублевые счета в российских банках. Как сообщает "Коммерсантъ", эта норма в совокупности с европейскими бюрократическими требованиями не только увеличивает расходы пенсионеров, но и способна затруднить получение зарубежных социальных пособий, которые являются основным источником дохода для десятков тысяч покинувших Россию пенсионеров.

Ранее действовавший порядок предполагал, что Пенсионный фонд России (ПФР) переводил деньги раз в квартал на зарубежные счета.

МВД расследует работу оператора наружной рекламы "Бульварное кольцо"

МВД возбудило уголовное дело по факту деятельности оператора наружной рекламы "Бульварное кольцо", сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД по Москве. По его словам, дело возбуждено по статье "причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием", она распространяется на преступления, ущерб от которых составляет не менее 1 миллиона рублей.

С просьбой расследовать работу "Бульварного кольца" в МВД обратился "Мосгортранс", подрядчиком которого по размещению рекламы на наземном городском транспорте и была эта компания. Дело было возбуждено еще 30 июля 2015 года, расследуется по факту и о выявленном ущербе говорить пока рано.

Владельцы "Трансаэро" наносят ответный удар

Авиарегистр МАК (АР МАК) вынужден приостановить действие в России всех выданных сертификатов типа на самолеты семейства Boeing 737 до получения совместного подтверждения Росавиации и авиарегулятора США (FAA) о безопасном состоянии находящихся в нашей стране лайнеров.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров "Аэрофлота", это решение нельзя объяснить не чем иным, как местью со стороны Плешаковых. Бессменным председателем МАКа с 1991 года является Татьяна Анодина – мать крупнейшего акционера (46,55 процента) "Трансаэро" Александра Плешакова.

Компания семимильными шагами идет к ликвидации. Сначала правительство назначило ее санатором "Аэрофлот", а когда перевозчик вышел из сделки, решило банкротить компанию. Не изменило ситуацию и появление "белого рыцаря" – совладельца S7 Владислава Филева. Даже наоборот, как только стало известно о его намерении купить и спасти "Трансаэро", государство аннулировало сертификат "Трансаэро" и лишило компанию всех допусков на международные линии. В итоге Филев отказался от сделки.

Каждое четвертое ДТП оформляется по европротоколу без ГИБДД

Попавшие в ДТП автовладельцы имеют право оформлять мелкие ДТП для получения страховки по ОСАГО по упрощенной схеме – самостоятельно без участия сотрудников ГИБДД (европротокол). Правда, воспользоваться этим можно не во всех случаях. Как сообщают "Ведомости", европротокол применятся, если в ДТП участвует не более двух автомобилей, оба водителя имеют действующий полис ОСАГО, происшествие обошлось без ущерба жизни и здоровью людей, а также имуществу третьих лиц (например, дорожным ограждениям). Кроме того, у участников ДТП не должно быть разногласий относительно виновника аварии и всех ее обстоятельств.

Если любое из этих условий не соблюдено, участники аварии не могут оформить ДТП по европротоколу. В этом случае необходимо вызывать сотрудников ГИБДД и выяснять обстоятельства аварии с их помощью.

Facebook вырос на смартфонах

​Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook отчиталась о финансовых результатах по итогам третьего квартала. Результаты превзошли ожидания аналитиков по всем показателям. Выручка соцсети в отчетном периоде выросла на 41 процент, до 4,5 миллиарда долларов, против 3,2 миллиардов долларов годом ранее, при этом аналитики ожидали роста только до 4,37 миллиарда долларов. Чистая прибыль Facebook с июля по сентябрь выросла на 11 процентов, до 891 миллиона долларов, что также оказалось лучше прогнозов экспертов. Об этом сообщает РБК.

Причиной впечатляющих финансовых результатов Facebook стал активный рост доли рекламных доходов на мобильных устройствах: хотя бы потому, что такое продвижение обходится рекламодателям дороже. Именно мобильная реклама принесла Facebook в прошлом квартале 78 процента дохода - год назад за аналогичный отчетный период на нее приходилось 66 процента выручки.

Кризис люксу не помеха

В четверг в России начались продажи совместной линии одежды и аксессуаров шведского одежного бренда H&M и французского модного дома Balmain, сообщает РБК. Первый относится к сегменту массмаркет, второй – к классу люкс. С 9 утра совместная коллекция была выставлена на продажу в трех московских торговых центрах: "Афимолл Сити", "Авиапарк" и "Метрополис", с 12 – в онлайн-магазине H&M.

"К началу продаж возле магазина H&M было не меньше 500 человек", – говорит представитель ТЦ "Авиапарк" Юлия Мосолова. По ее словам, некоторые покупатели накануне старта продаж даже ночевали в торговом центре. К середине дня вся коллекция была раскуплена, утверждает Мосолова со ссылкой на данные своего и двух других торговых центров.

Жизнь не сахар

Российские производители сладостей в этом году использовали в среднем на 45 процентов меньше какао-сырья по сравнению с прошлым годом. А объем выпуска остался на прежнем уровне, сообщает "Российская газета". Это свидетельствует о том, что шоколадную продукцию у нас "разбавляют". По оценкам экспертов, в среднем на 15 - 20 процентов. Где-то в ход идут орехи, мармелад и помадки, где-то пальмовое масло.

"Наши производители стали использовать меньше какао-сырья. Но нельзя исключать и существенных объемов фальсификаций с использованием пальмовых масел при производстве", – рассказала исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) Елизавета Никитина. Однако оценить объемы применения тех или иных заменителей какао с точностью невозможно.

Полночный защитник

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект поправок в приказ, устанавливающий расценки для адвокатов по назначению. Документ призван снять проблему с оплатой труда адвокатов по назначению, вызванных к клиенту ночью, сообщает "Российская газета".

Как говорится в пояснительной записке, ночные тарифы защитников прописаны в постановлении правительства России, принятом в 2012 году. Однако совместный приказ минюста и минфина, регламентирующий оплату труда адвокатов по уголовным делам, предоставляемых государством, такого положения не содержит. Поэтому на практике возникают проблемы с ночными гонорарами. Поэтому поправки, по словам экспертов ведомства, убирают этот пробел.