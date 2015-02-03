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3 февраля, 19:22

Сергей Собянин возглавил медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ за 2014 год

СМИ ЖКХ власть упоминания Сергей Собянин Медиалогия

Фото: m24.ru

Мэр Москвы стал лидером медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ за 2014 год. Одним из самых заметных событий с участием мэры Москвы стало снижение платежей за капремонт на 20%, сообщает компания "Медиалогия".

Одним из самых заметных событий с участием мэры Москвы стало снижение платежей за капремонт на 20%. Видным событием стала и проверка готовности Москвы к отопительному сезону. В ходе посещения ТЭЦ-12 Сергей Собянин объявил о завершении подготовки топливно-энергетического хозяйства города к зиме.

Кроме того, в СМИ часто упоминалось и сообщение мэра о том, что рост платежей за коммунальные услуги в Москве в 2014 году будет ниже инфляции.

Также Сергей Собянин предложил наиболее активным участникам краудсорсинг-проекта портала "Наш город" стать волонтерами и в этом качестве контролировать работу городских жилищно-коммунальных служб.

Ранее мэр Москвы стал лидером медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ и за август 2014 года. Тогда средства массовой информации часто упоминали поздравление работников городской сферы ЖКХ. Широко разошлась и новость о том, что мэр поручил к концу августа завершить все работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

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