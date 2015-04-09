Лед и пламень: финальная битва между "Ак Барсом" и СКА

Фото: ТАСС

11 апреля стартует финальная серия плей-офф Кубка Гагарина между "Ак Барсом" и СКА. О шансах каждой из команд на завоевание главного трофея Континентальной хоккейной лиги – в нашем материале.

Они сошлись. Волна и камень,



Стихи и проза, лед и пламень.

Эти строки из нетленного произведения "Нашего все" отлично подходят для описания того, что нам суждено увидеть в грядущей финальной серии плей-офф. Между собой играют команды, абсолютно разные по стилю игры, мировосприятию и видению хоккея. Несокрушимая защитная стена "Ак Барса" противостоит атакующей машине СКА. Кто же имеет приоритет?

История личных встреч между "барсами" и петербуржцами красноречиво свидетельствует о том, что СКА для Казани – противник крайне неудобный. В регулярном чемпионате эти команды встречались между собой 14 раз: девять "викторий" на счету "красно-синих", пять побед записали на свой счет двукратные обладатели Кубка Гагарина. В плей-офф команды ни разу не встречались, что, впрочем, очень легко объяснить – СКА еще никогда не был в финале. Петербуржцы, вечно ходившие в претендентах, всякий раз получали "на орехи" – то от "Динамо", то от "Локомотива", в этом деле разок засветились даже рижское "Динамо" с "Атлантом".

Фото: ТАСС

Тем не менее, результаты последнего сезона свидетельствуют о том, что СКА может испытать очень серьезные проблемы с "Ак Барсом". "Пламень" дважды натыкался на стену "льда" и оба раза затухал. Дома "барсы" выиграли у своих могучих противников со счетом 3:1, а в гостях и вовсе покуражились – 5:1.

За две встречи с коллективом Зинэтулы Билялетдинова могучее нападение СКА сумело "сообразить" лишь две шайбы. Показатель, мягко говоря, не из выдающихся. Учитывая, что в финале Кубка Гагарина "Билл" явно не пойдет в бой с открытым забралом, шансы СКА встретить в обороне "Ак Барса" разреженные пустоты сводятся к нулю.

К финалу обе команды подошли в разном состоянии. Это касается травм. Болельщикам "Ак Барса" сетовать не на что – лазарет команды пуст. В то время как СКА лишился ключевого защитника Дмитрия Калинина. Оборона "красно-синих" и так не отличалась особой надежностью, а по сравнению с редутами казанцев теперь и вообще кажется "карточным домиком".

Каждая из команд может похвастаться наличием отличного стража ворот. Голкиперы и впрямь на загляденье – Микко Коскинен и Андерс Нильссон. Последний, кстати, большой мастер по "сухарям" – в том, что "Сибирь" никак не могла зажечь фонарь за воротами "Ак Барса" – заслуга не только могучей защитной линии, но и голкипера.

Фото: ТАСС

В атаке, конечно, тотальное превосходство у СКА. Константин Кольцов, Александр Бурмистров и его тезка Свитов – выдающиеся хоккеисты, но у СКА есть и Ковальчук, и Торесен, и великолепное звено Шипачева. В общем, в этом компоненте игры, то бишь в открытом хоккее - Билялетдинову нет никакого смысла тягаться с Вячеславом Быковым. Поражение будет неизбежным.

Тренерское противостояние – это отдельный аспект. Оба наставника возглавляли сборную России и были вынуждены покинуть пост главного тренера после неудач. Быков привел команду России к чемпионству в Квебеке, но потерпел сокрушительное поражение в Ванкувере. Билялетдинов тоже завоевал золото чемпионата мира, но о том, что происходило со сборной России на Олимпиаде в Сочи, вспоминать не хочется никому.

Опыт на стороне Билялетдинова. Он тренирует с 1988 года, а главным стал в 1997 году. Тогда Быков еще даже не ассистировал наставнику швейцарского клуба – его тренерскую деятельность принято отсчитывать с 2004 года.

В плей-офф КХЛ Быков и Билялетдинов пересекались в 2011 году. Тогда ведомый "Аркадьичем" "Салават Юлаев" без особых проблем разобрался с дружиной Билялетдинова – 4:1. В том сезоне у "Салавата" вообще конкурентов не нашлось – уфимцы завоевали Кубок Гагарина.

Фото: ТАСС

Последним из факторов противостояния является время отдыха. Здесь уже преимущество на стороне "Ак Барса". Казанцы в пяти матчах одолели "Сибирь" в не самой напряженной из серий этого плей-офф. В то время как СКА "летел" 0:3 московским армейцам и совершил маленькое чудо, выиграв подряд четыре матча. Команде Быкова будет крайне сложно психологически - не каждый сможет "рвать и метать" после столь впечатляющего "камбэка".

Все же, сопоставив совокупность факторов, мы рискнем поставить на "Ак Барс". Серия не будет для казанцев легкой прогулкой, но вряд ли Билялетдинов не найдет способов остановить звено Шипачева и противоядия против тренерских схем Быкова.

Прогноз M24.ru – победа "Ак Барса" в семи матчах.