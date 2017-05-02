Фронтмен группы Kiss покрасил гитару в цвета российского флага

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Музыкант Пол Стэнли из группы Kiss сыграл на гитаре в цветах российского флага в Москве. Московским концертом группа начала тур по Европе.

В понедельник, 1 мая, коллектив выступил в спорткомплексе "Олимпийский". Музыканты Kiss исполнили классические хиты. Ритм-гитарист и вокалист группы Пол Стэнли продемонстрировал эксклюзивную гитару Ibanez PS120, вручную раскрашенную под российский триколор.

Московским концертом группа начала тур по Европе. Далее Kiss отправится в скандинавские страны. В последний раз легендарные рокеры приезжали в Москву десять лет назад.