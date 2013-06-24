В Подмосковье задержан сбежавший из СИЗО

Фото: ИТАР-ТАСС

Ночью на понедельник полиция задержала мужчину, сбежавшего накануне из СИЗО в подмосковном Можайске. Для поиска подозреваемого в разбое в Московской области был введен план "Вулкан".

"Днем 23 июня из прогулочного дворика ИВС по Можайскому району совершил побег Князев Алексей Владимирович 1984 г.р., уроженец Ульяновской области. Он был арестован Рузским райсудом за совершение разбойного нападения", - сообщили M24.ru в подмосковной полиции накануне.

План "Вулкан-5" был введен сразу в нескольких районах области - в Можайском, Шаховском, Волоколамском, Рузском, Одинцовском и Наро-Фоминском.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшедшего.