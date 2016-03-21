Сотруднику СИЗО предъявили обвинение в халатности

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Бывшему сотруднику СИЗО-5, из которого в январе этого года бежал подозреваемый в наркоторговле мужчина, предъявлено обвинение по статье "Халатность". Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, уголовное дело возбудили по результатом проверки.

Напомним, 13 января 22-летний гражданин Таджикистана Маруф Одинаев, содержавшийся под стражей по обвинению в наркоторговле, совершил побег. Он выдал себя за сокамерника-соотечественника, который должен был освободиться в связи с истечением срока наказания.

"Как показала прокурорская проверка, побег следственно-арестованного стал возможен вследствие грубого нарушения должностными лицами СИЗО-5 требований законодательства, регламентирующего порядок вывода из камер и подготовки к освобождению содержащихся под стражей лиц", – говорится в заявлении.

При этом, отсутствие в камере Одинаева было выявлено лишь спустя пять часов после его побега. 17 января Одинаев был задержан и в тот же день помещен в СИЗО-5. В настоящее время он вместе с сокамерником-соучастником привлечены к уголовной ответственности по статье "Побег из-под стражи, совершенный группой лиц по предварительному сговору".