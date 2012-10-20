Адвокат Виолетта Волкова не может найти своего подзащитного Лебедева

Константин Лебедев/Фото: ИТАР-ТАСС

Адвокат Виолетта Волкова в субботу, 20 октября, в блоге в Twitter заявила о том, что не может найти своего подзащитного Константина Лебедева. О переводе активиста "Левого фронта" из изолятора временного содержания в СИЗО-2 "Бутырка" Волкова сообщала накануне.

"На приеме сказали "Не числится". Место нахождения на настоящее время неизвестно. Срочно нужна машина - объехать все СИЗО Москвы", - написала адвокат, добавив, что "возможные места нахождения Константина Лебедева - федеральные СИЗО: Лефортово и 99/1".

Несколько часов спустя член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Антон Цветков проинформировал, что Константин Лебедев находится в московском СИЗО-2 ФСИН РФ в Лефортово, сообщает "Интерфакс".

"Виолетта Волкова перепутала два СИЗО с одним и тем же номером, но разным подчинением", - отметил Цветков.

Напомним, что помощника Сергея Удальцова Константина Лебедева обвиняют в "приготовлении к массовым беспорядкам". В среду, 17 октября Удальцов и несколько оппозиционеров были вызваны в Следственный комитет для дачи показаний по делу о подготовке массовых беспорядков в стране. Поводом для обвинений стал нашумевший фильм "Анатомия протеста – 2".

В квартире оппозиционеров прошли обыски. Удальцов отпущен, с него взята подписка о невыезде.