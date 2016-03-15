Форма поиска по сайту

15 марта 2016, 21:09

Происшествия

Прокуратура привлекла к ответственности семерых сотрудников Бутырки

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Семеро сотрудников Бутырской тюрьмы (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве) привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в связи с самоубийством одного из заключенных, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Четверо из них предупреждены о неполном служебном соответствии.

Прокуратура Москвы провела проверку обстоятельств самоубийства содержавшегося под стражей 50-летнего гражданина Республики Азербайджан, обвиняемого в совершении ряда насильственных преступлений. Было установлено, что при содержании мужчины под стражей были допущены грубые нарушения законодательства.

В феврале в ряде СМИ прошли сообщения о самоубийстве другого заключенного Бутырки, 27-летнего уроженца Украины, отбывавшего наказание за убийство.

Требования прокуратуры к начальнику СИЗО исполнены в полном объеме. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены семь должностных лиц следственного изолятора, из которых четверо предупреждены о неполном служебном соответствии.

СИЗО следствие самоубийство Бутырка нарушения закона

