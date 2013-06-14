Мэр Махачкалы Амиров попал в больницу после попытки самоубийства

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров пытался покончить с собой

Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров, пытавшийся покончить с собой в ночь на 14 июня в камере СИЗО, находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.



Об этом M24.ru сообщил представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Истекающего кровью Амирова обнаружил надзиратель во время обхода камер. Под прикрытием спецслужб его доставили в больницу, экс-мэр получил рваные раны запястий и лодыжек.

Напомним, по версии следствия, Амиров в декабре 2011 года организовал убийство и.о. руководителя следственного отдела СК по Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Организация посягательства на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование". Бывший мэр Махачкалы был арестован и этапирован в Москву.