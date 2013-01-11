Следствие проверяет факт избиения арестованного в московском СИЗО

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Московские следователи выясняют причины получения телесных повреждений арестованным в СИЗО.

Андрей Фатеев 1967 года рождения поступил 31 декабря 2012 года вначале в городскую больницу № 3 Зеленограда, а затем в московскую ГКБ № 20 из зеленоградского СИЗО-12. Он находился в коме.

Фатеев обвиняется следствием в серии изнасилований и разбое в подмосковных Пушкине и Ивантеевке. В больницу он поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, травмой живота, переломом ребер, а также с ожогом половых органов.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, сокамерники Фатеева отрицают свою причастность к его увечьям. Они заявляют, что арестованный пострадал из-за падения со второго яруса кровати, а ожоги получил, так как после падения долго пролежал у батареи.

Следователи проверяют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки они также оценят, не было ли халатности в поведении сотрудников СИЗО.