Неизвестные пытались перебросить в СИЗО в Отрадном мобильные телефоны

Фото: ИТАР-ТАСС

В Отрадном задержаны трое неизвестных, пытавшиеся перебросить на территорию СИЗО номер 4 на Вилюйской улице упакованные в свертки мобильные телефоны. Нарушителей заметил часовой, который вызвал подкрепление.

В свертках обнаружили 25 мобильных телефонов, а также 13 сим-карт и 12 зарядных устройств к ним. Задержанные доставлены в правоохранительные органы, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя УФСИН по Москве.

Также стало известно, что накануне в СИЗО номер 3 в Силикатном проезде задержан адвокат, пытавшийся пронести в портфеле два мобильных телефона, сим-карту, флешку, а также сверток с наркотическим средством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.