В САО открылся первый в России зал для занятий пойнтфайтингом

Фото: ИТАР-ТАСС

В САО открылся первый в России специализированный зал для занятий пойнтфайтингом. Он организован в СДЮШОР по спортивным единоборствам ЦСКА.

Инициатива создания зала принадлежит главному тренеру национальной сборной России по кикбоксингу Андрею Котову. Под спортивный зал переоборудовали бывшее складское помещение. Теперь здесь есть все для тренировок: подвесные груши, боксерские подушки, мягкий пол, сделанный из специальных матов определенной толщины, гимнастические скамейки и станки, зеркала и подвесные лестницы.

Для безопасности спортсменов углы обиты мягким материалом. Продумана вентиляционная система и освещение. Уже сейчас в зале занимаются чемпионы России и мира, в данный момент ведется набор в детскую группу, сообщает официальный сайт Молжаниновского района.

Поинтфайтинг - вид кикбоксинга, популярный в Европе и стремительно набирающий популярность в России.