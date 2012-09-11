Пациентов и персонал онкоцентра эвакуировали на севере Москвы

В столичном онкоцентре на улице Годовикова идет эвакуация посетителей из-за сильного задымления. Поликлиника расположена на первом этаже жилого пятиэтажного дома. На место выехали пожарные

Посетителей московского онкологического центра эвакуировали из-за задымления.

На место происшествия на улице Годовикова, дом 7 вызваны пожарные. Из здания были эвакуированы около 20 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Очаг задымления находился в подвале.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили эвакуацию из помещения в медицинском учреждении на севере Москвы. Собеседник агентства уточнил, что поликлиника расположена на первом этаже жилого пятиэтажного дома.

Причиной задымления стало возгорание обмотки труб. В 14:06 пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.