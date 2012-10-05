На севере Москвы упал башенный кран: погибли два человека

Фото: ИТАР-ТАСС

Два человека погибли в результате ЧП на севере Москвы. На стройке с 30-метровой высоты упала кабина башенного крана, в которой находились крановщик и рабочий. От полученных травм мужчины скончались на месте.

ЧП произошло в пятницу утром на стройплощадке, расположенной по адресу: Синявинская улица, владение 15. С 30-метровой высоты упала кабина башенного крана, в которой находились двое рабочих.

От полученных травм мужчины скончались на месте, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибшими оказались 56-летний крановщик, житель подмосковного Долгопрудного, и 24-летний рабочий из Белоруссии.

По предварительным данным, причиной инцидента стало неправильное крепление кабины, которая фиксировалась только двумя шпильками.