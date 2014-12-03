Путеводитель по каткам в парках: Северный округ

Фото: M24.ru
В московских парках работают десятки катков - с искусственным и натуральным покрытием, подсветкой и даже с трансляцией мультфильмов на льду. M24.ru сделал путеводитель по главным каткам города.
Мы уже опубликовали путеводитель по Восточному округу, на очереди - Северный.
Парк имени Воровского
О катке
Если погода будет по-настоящему зимней, то каток "Ледовый бум" откроется 10 декабря. Его площадь – 3,5 тысячи квадратных метров. Кататься можно будет и поздним вечером – территория катка хорошо освещена. По выходным для горожан будут проводить конкурсы и развлекательные мероприятия, а самых маленьких фигуристов развлекут сказочные персонажи. Музыкальное сопровождение на катке подбирается в зависимости от возраста посетителей.
Для гостей также работают камера хранения и прокат.
Время работы
С 11:00 до 22:00
Цена билета
|Будни (без ограничения времени)
|Выходные и праздники (без ограничения времени)
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|50 рублей
|Дети от 7 до 14 лет
|100 рублей
|150 рублей
|Взрослые
|150 рублей
|250 рублей
|Пенсионеры, дети из многодетных семей
|бесплатно
|бесплатно
Прокат
Прокат коньков для всех категорий посетителей обойдется в сто рублей в час по будням и в 150 рублей по выходным и праздничным дням.
Стоимость услуг камеры хранения - 50 рублей.
Научиться
Для детей работает секция фигурного катания. Подробности уточняйте на катке.
Адрес катка
Метро "Войковская", Старопетровский проезд, дом 1
Фото: M24.ru
Парк Северного речного вокзала
О катке
В парке работают сразу два катка – с искусственным и натуральным льдом. Первый открылся 26 ноября в правом крыле парка. На нем можно покататься бесплатно, однако прокат коньков там не предусмотрен.
Второй каток – с натуральным льдом – откроется 10 декабря на центральной площади парка и его аллеях. Здесь также будет работать прокат коньков.
Время работы
Каток в правом крыле парка работает с 12:00 до 21:00 по будням, по выходным - с 11:00 до 21:00.
Центральный каток работает с 16:00 до 24:00 по будням, по выходным - с 12:00 до 24:00.
Цена билета
Вход на каток в правом крыле свободный.
Вход на центральный каток обойдется в 250 рублей (студентам - 150 рублей) по будням, а по выходным в 300 рублей (студентам - 200 рублей). Вход для детей до 7 лет бесплатный. Ограничений по времени нет.
Прокат
Прокат коньков: 150 рублей в час
Заточка коньков: 200 рублей
Адрес катка
Метро "Речной вокзал", Лениградское шоссе, дом 51Б
Фото: M24.ru
В Северном округе также работают катки:
Каток "Дружный" в парке Дружбы
Каток с натуральным льдом.
Время работы: с 8:00 до 24:00
Цена билета: взрослые – 150 рублей; дети – 100 рублей
Прокат: взрослые – 100 рублей; дети – 70 рублей. Заточка коньков – 150 рублей
Адрес: метро "Речной вокзал", Лениградское шоссе, дом 90
Фото: M24.ru
Каток в парке "Дубки"
Каток с искусственным льдом
Время работы: круглосуточно
Цена билета: бесплатно
Прока: 150 рублей
Адрес: метро "Тимирязевская", улица Дубки