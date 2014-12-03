Путеводитель по каткам в парках: Северный округ

Фото: M24.ru

В московских парках работают десятки катков - с искусственным и натуральным покрытием, подсветкой и даже с трансляцией мультфильмов на льду. M24.ru сделал путеводитель по главным каткам города.

Мы уже опубликовали путеводитель по Восточному округу, на очереди - Северный.

Парк имени Воровского

О катке

Если погода будет по-настоящему зимней, то каток "Ледовый бум" откроется 10 декабря. Его площадь – 3,5 тысячи квадратных метров. Кататься можно будет и поздним вечером – территория катка хорошо освещена. По выходным для горожан будут проводить конкурсы и развлекательные мероприятия, а самых маленьких фигуристов развлекут сказочные персонажи. Музыкальное сопровождение на катке подбирается в зависимости от возраста посетителей.

Для гостей также работают камера хранения и прокат.

Время работы

С 11:00 до 22:00

Цена билета

Будни (без ограничения времени) Выходные и праздники (без ограничения времени) Дети до 7 лет Бесплатно 50 рублей Дети от 7 до 14 лет 100 рублей 150 рублей Взрослые 150 рублей 250 рублей Пенсионеры, дети из многодетных семей бесплатно бесплатно

Прокат

Прокат коньков для всех категорий посетителей обойдется в сто рублей в час по будням и в 150 рублей по выходным и праздничным дням.

Стоимость услуг камеры хранения - 50 рублей.

Научиться

Для детей работает секция фигурного катания. Подробности уточняйте на катке.

Адрес катка

Метро "Войковская", Старопетровский проезд, дом 1

Парк Северного речного вокзала

О катке

В парке работают сразу два катка – с искусственным и натуральным льдом. Первый открылся 26 ноября в правом крыле парка. На нем можно покататься бесплатно, однако прокат коньков там не предусмотрен.

Второй каток – с натуральным льдом – откроется 10 декабря на центральной площади парка и его аллеях. Здесь также будет работать прокат коньков.

Время работы

Каток в правом крыле парка работает с 12:00 до 21:00 по будням, по выходным - с 11:00 до 21:00.

Центральный каток работает с 16:00 до 24:00 по будням, по выходным - с 12:00 до 24:00.

Цена билета

Вход на каток в правом крыле свободный.

Вход на центральный каток обойдется в 250 рублей (студентам - 150 рублей) по будням, а по выходным в 300 рублей (студентам - 200 рублей). Вход для детей до 7 лет бесплатный. Ограничений по времени нет.

Прокат

Прокат коньков: 150 рублей в час

Заточка коньков: 200 рублей

Адрес катка

Метро "Речной вокзал", Лениградское шоссе, дом 51Б

В Северном округе также работают катки:

Каток "Дружный" в парке Дружбы

Каток с натуральным льдом.

Время работы: с 8:00 до 24:00

Цена билета: взрослые – 150 рублей; дети – 100 рублей

Прокат: взрослые – 100 рублей; дети – 70 рублей. Заточка коньков – 150 рублей

Адрес: метро "Речной вокзал", Лениградское шоссе, дом 90

Каток в парке "Дубки"

Каток с искусственным льдом

Время работы: круглосуточно

Цена билета: бесплатно

Прока: 150 рублей

Адрес: метро "Тимирязевская", улица Дубки