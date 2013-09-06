На станции "Рязанский проспект" человек упал на рельсы

Фото: ИТАР-ТАСС

На станции метро "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии днем 6 сентября человек упал на рельсы. На некоторое время движение было приостановлено.

Как сообщили на "горячей линии" подземки, поезда на "фиолетовой" ветке не ходили в сторону центра. В настоящее время движение восстановлено.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по предварительным данным, мужчине стало плохо, он потерял равновесие и упал на рельсы. Его вытащили пассажиры, находившиеся на платформе.