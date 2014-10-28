Мамонтенка Юку привезли в Москву для участия в фестивале

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мамонтенка Юку привезли из Якутии в Москву для участия в фестивале Русского географического общества. Экспонат выставили на обозрение в саркофаге перед входом в Центральный дом художника.

Ископаемое животное отправили в столицу из Владивостока в специальной криокапсуле, в которой поддерживалась постоянная температура -18 градусов.

Мамонтенок Юка, которого нашли в 2010 году в Якутии, считается первой жертвой среди мамонтов, убитых первобытными людьми. Туша животного прекрасно сохранилась в условиях вечной мерзлоты. По утверждению ученых, мамонт погиб около 10 тысяч лет назад.

На туше обнаружили несколько ран, нанесенных, по всей видимости, копьями первобытных охотников. Люди также разделали мамонтенка, забрав часть внутренних органов.

Фестиваль РГО пройдет с 31 октября по 6 ноября в Москве. Гостям предложат совершить виртуальное путешествие на Северный полюс, поохотиться на мамонта и погрузиться на дно озера Байкал.