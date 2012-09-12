"Русский репортер": четверг, 13 сентября

Четверть следователя

Спецотдел по борьбе с полицейским беспределом оказался профанацией

Следственный комитет России опубликовал приказ о создании спецотдела по

расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных

органов. Этого приказа журналисты и правозащитники ждали полгода, но оказалось,

что вместо реального следственного органа, призванного бороться с пытками и

полицейским беспределом, обществу опять подсунули бумажную куклу.

Ё-моё…

Автомобильная эпопея Михаила Прохорова как никогда близка к провалу

Начало производства инновационных ё-мобилей переносится минимум на два

года. Об этом на прошлой неделе официально объявило руководство компании «Ё-

авто». Профессионалов авторынка перенос сроков не удивил: амбициозный проект

изначально вызывал у них скепсис и рассматривался скорее как пиар-акция в поддержку

политической карьеры Михаила Прохорова.

На фронтах великой технологической

Как в современном мире борются за мировое господство

В конце августа суд присяжных города Сан-Хосе в Калифорнии признал южнокорейского

производителя смартфонов Samsung виновным в нарушении шести патентов Apple,

обязав выплатить более 1 млрд долларов. Это один из самых драматичных эпизодов

глобальной корпоративной войны, не прекращающейся в сфере высоких технологий

вот уже три десятилетия. Это не просто война за многомиллиардные доходы — ее

исход определит, как будет устроена наша повседневная жизнь на много лет вперед.

Футболисты по цене месторождений

Много ли потратил «Газпром» на усиление «Зенита»

Сто миллионов евро заплатил футбольный клуб «Зенит» за двух футболистов —

бразильца Халка и бельгийца Витселя. «РР» решил разобраться, что значит эта сумма

в сравнении с другими расходами газовой монополии.

