Рождественские стихи Бродского и Есенина прочтут в парке искусств МУЗЕОН

Фото: M24.ru

В Рождество, 7 января, в парке искусств МУЗЕОН организуют сказочное мультимедийное пространство с настоящим вертепом, новогодними мастерскими, театральной анимацией и буфетом, оформленным в духе европейских ярмарок.

В этот день на парковой сцене известные актеры МХТ имени Чехова будут читать рождественские стихи Бродского, Есенина и Мандельштама. Стихи прочтут под аккомпанемент живой музыки.

"Специальный гость – хоровая детская студия "Веснянка" – порадует пришедших праздничным песнопением. В конце вечера каждый сможет присоединиться к пению с бенгальскими огнями и мерцающими фонариками в руках", - сообщили в МУЗЕОНе.

Мероприятия начнутся в 13.00 и завершатся в 16.00. Вход свободный.

Сбор участников на площади перед Третьяковской галереей на Крымском Валу.