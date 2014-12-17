Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Свежий воздух

17 декабря 2014, 16:24

Рождественские стихи Бродского и Есенина прочтут в парке искусств МУЗЕОН

Рождество стихи свежий воздух Парк искусств МУЗЕОН мхт чехова

Фото: M24.ru

В Рождество, 7 января, в парке искусств МУЗЕОН организуют сказочное мультимедийное пространство с настоящим вертепом, новогодними мастерскими, театральной анимацией и буфетом, оформленным в духе европейских ярмарок.

В этот день на парковой сцене известные актеры МХТ имени Чехова будут читать рождественские стихи Бродского, Есенина и Мандельштама. Стихи прочтут под аккомпанемент живой музыки.

Ссылки по теме

"Специальный гость – хоровая детская студия "Веснянка" – порадует пришедших праздничным песнопением. В конце вечера каждый сможет присоединиться к пению с бенгальскими огнями и мерцающими фонариками в руках", - сообщили в МУЗЕОНе.

Мероприятия начнутся в 13.00 и завершатся в 16.00. Вход свободный.

Сбор участников на площади перед Третьяковской галереей на Крымском Валу.

Сюжет: Бесплатная Москва

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать