Опубликован антирейтинг производителей лекарств

Рынок медикаментов не может избавиться от подделок. Росздравнадзор опубликовал антирейтинг фармпроизводителей, чья продукция с начала года вызвала больше всего претензий. В списке 12 отечественных и 9 зарубежных предприятий.
Возглавляет этот не слишком почетный "лист" ОАО "Муромский приборостроительный завод". От него ненамного отстают ООО "Озон" и ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика". Последний производитель умудрился попасться на "обвешивании" покупателей - масса препаратов, заявленная на упаковке, не соответствует реальной.
Из зарубежных производителей отметились болгарская "Софарма" и польская "Польфарма". При этом в списке не оказалось ни одного немецкого предприятия.
По мнению экспертов, реальный объем некачественных лекарственных препаратов вдвое выше, чем указано в списке Росздравнадзора.
"Это далеко не первая попытка "опубличить" компании, которые поставляют некачественные лекарства. Лидеры этого антирейтинга не изменились по сравнению с прошлым годом", - рассказал телеканалу "Москва 24" директор центра социальной экономики Давид Малик-Гусейнов.
Продукция двух десятков недобросовестных фирм - это лишь вершина айсберга, считают специалисты. На российском рынке, по оценкам фармацевтов, более 8 процентов некачественных лекарств. Каждое сотое лекарство - фальшивое. Чаще всего, по наблюдениям врачей, подделывают антибиотики и гормональные таблетки, а также медикаменты среднего ценового сегмента - стоимостью от 150 до 500 рублей.
Стоит отметить, что львиная доля фальшивых лекарств распространяется через интернет.
Впрочем, поддельные лекарства - это не единственная проблема российских потребителей. На препараты еще и растут цены. Это касается даже средств из перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов. Аптеки настолько рьяно взялись за повышение цен на них, что в ситуацию был вынужден вмешаться Минздрав России.
