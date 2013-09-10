Роструд предлагает ввести ежедневный медосмотр водителей и охотников

Фото: ИТАР-ТАСС

Роструд предлагает ввести обязательное ежедневное медицинское освидетельствование работников на опасных рабочих местах. Новшество может быть введено, в частности, в строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве, на охоте и в добыче полезных ископаемых, пишет "Российская газета".

Отдельные шаги в этом направлении уже сделаны - с сентября введено ужесточение ответственности водителей, садящихся за руль пьяными.

Согласно ТК, фиксировать нарушение трудовой дисциплины нужно с обязательным участием двух свидетелей, желательно специалиста по охране труда и юриста, в крайнем случае - сотрудников других подразделений, приводит издание слова руководителя правового управления Роструда Егора Иванова.

По его словам, отстранение от работы оформляется приказом руководителя подразделения, в котором числится сотрудник, либо руководителем организации в целом. Если работник не был отстранен, и по его вине произошло ЧП, ответственность за последствия возлагается на работодателя. Если подтверждается факт, что работник пьян, составляется акт. Его подписывают руководитель организации (подразделения) и два свидетеля. Необходимо также направить сотрудника на медицинское освидетельствование.

После произошедшего инцидента работник должен написать объяснительную. В случае отказа давать объяснения об этом составляется акт, подписываемый комиссией из руководителя и двух свидетелей. Далее издается приказ об увольнении и запись в трудовую книжку.

Работник может отказаться от прохождения медицинского освидетельствования. Вместе с тем факт появления на работе в пьяном виде может подтверждаться не только медицинским заключением, но и другими видами доказательств - например, с помощью свидетелей.